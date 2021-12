Vidéo : Une caméra de surveillance filme une serveuse en train de dancer sur Loco de Itzy

La première pub qui a eu l'idée de mettre en scène des acteurs en mode vidéo de surveillance ou caméra cachée, je dit bravo : nouveau concept toussa... Mais depuis on en a tellement bouffé qu'on les repère à 10 kilomètres. Et c'est sans compter les pubs avec des pseudo clients qui goûtent un produit, sauf que ce sont des acteurs qui lisent leur texte après 29 prises.

