Vidéo : Quand le coiffeur perd son sabot Posté par THSSS

Un coiffeur va vivre une petite mésaventure en coupant les cheveux d'un enfant.



Vidéo (21s) : Accident chez le coiffeur





Sur le même sujet :

Vidéo : Quand tu sors du coiffeur et que t’aimes pas Vidéo : Un coiffeur fait une blague à un enfant Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation LeFreund J'aime glander ici Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 5432 Karma: 14564 En ligne ! Re: Quand le coiffeur perd son sabot Re: Quand le coiffeur perd son sabot 0

Il manque le résultat final : _hans Je m'installe Inscrit le: 19/6/2017 Envois: 176 Karma: 1023 Re: Quand le coiffeur perd son sabot Re: Quand le coiffeur perd son sabot 0 Une mésaventure capillotractée.



Ou comme on dirait chez les coiffeurs Français, c'est un moment Recréa' Tif. Remkage Je masterise ! Inscrit le: 11/5/2008 Envois: 4194 Karma: 4903 Re: Quand le coiffeur perd son sabot Re: Quand le coiffeur perd son sabot 1 Kwisatz Je m'installe Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 301 Karma: 1170 Re: Quand le coiffeur perd son sabot Re: Quand le coiffeur perd son sabot 0 Vous navigateur est trop vieux



Serait ce un sabotage ? Serait ce un sabotage ? Kwisatz Je m'installe Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 301 Karma: 1170 Re: Quand le coiffeur perd son sabot Re: Quand le coiffeur perd son sabot 1 Vous navigateur est trop vieux



Serait ce un sabotage ? Serait ce un sabotage ? Kwisatz Je m'installe Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 301 Karma: 1170 Re: Quand le coiffeur perd son sabot Re: Quand le coiffeur perd son sabot 0 Vous navigateur est trop vieux



Serait ce un sabotage ? Serait ce un sabotage ? Kwisatz Je m'installe Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 301 Karma: 1170 Re: Quand le coiffeur perd son sabot Re: Quand le coiffeur perd son sabot 0 Vous navigateur est trop vieux



Serait ce un sabotage ? Serait ce un sabotage ? Kwisatz Je m'installe Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 301 Karma: 1170 Re: Quand le coiffeur perd son sabot Re: Quand le coiffeur perd son sabot 0 Vous navigateur est trop vieux



Serait ce un sabotage ? Serait ce un sabotage ? Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3995 Karma: 16541 Re: Quand le coiffeur perd son sabot Re: Quand le coiffeur perd son sabot 4 Kwisatz La maladie de Parkinson, c'est pas drôle... La maladie de Parkinson, c'est pas drôle... djstif77 Je viens d'arriver Inscrit le: 16/4/2021 Envois: 6 Re: Quand le coiffeur perd son sabot Re: Quand le coiffeur perd son sabot 0 Quand Régis demande la raie, au milieu c'est bien cela ! DaftEndive Je viens d'arriver Inscrit le: 6/9/2018 Envois: 71 Karma: 252 Re: Quand le coiffeur perd son sabot Re: Quand le coiffeur perd son sabot 0

@_hans

Une mésaventure capillotractée.



Ou comme on dirait chez les coiffeurs Français, c'est un moment Recréa' Tif.



Ton commentaire n'est pas très construc'tif, tu ne manque pas d'hair.. Citation :Ton commentaire n'est pas très construc'tif, tu ne manque pas d'hair.. Rythmncs Je viens d'arriver Inscrit le: 10/1/2019 Envois: 46 Re: Quand le coiffeur perd son sabot Re: Quand le coiffeur perd son sabot 0

@DaftEndive

Citation :

@_hans

Une mésaventure capillotractée.



Ou comme on dirait chez les coiffeurs Français, c'est un moment Recréa' Tif.



Ton commentaire n'est pas très construc'tif, tu ne manque pas d'hair..

C'est vrai que c'est un peu tiré par les cheveux Citation :C'est vrai que c'est un peu tiré par les cheveux psikopate Je suis accro Inscrit le: 3/6/2013 Envois: 601 Karma: 1344 Re: Quand le coiffeur perd son sabot Re: Quand le coiffeur perd son sabot 0 Petit scarabée,sais-tu comment on devient moine shaolin? Emerys Je suis accro Inscrit le: 24/4/2006 Envois: 886 Karma: 1057 Re: Quand le coiffeur perd son sabot Re: Quand le coiffeur perd son sabot 0 Le collègue a vendu la mèche gazeleau J'aime glander ici Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 5201 Karma: 4185 Re: Quand le coiffeur perd son sabot Re: Quand le coiffeur perd son sabot 0 Pas de souci: coiffeur n'est pas son métier. C'était juste son job d'été. Il va retourner à ces études pour devenir chirurgien. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.