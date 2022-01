Vidéo : Rambo le orang-outan conduit une voiture de golf à une main Posté par THSSS

A Dubaï, un orang-outan se promène dans sa propriété au volant d'une voiture de golf.



Vidéo (4mn7s) : Un orang-outan conduit une golfette





Sur le même sujet :

Vidéo : Un orang-outan avec des lunettes de soleil Vidéo : Un orang-outan attaque un bulldozer Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2338 Karma: 5024 Re: Rambo le orang-outan conduit une voiture de golf à un... Re: Rambo le orang-outan conduit une voiture de golf à un... 0 Il conduit à une main et il se filme pendant 4 minutes... C'est long.... Trop long. ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1660 Karma: 3026 En ligne ! Re: Rambo le orang-outan conduit une voiture de golf à un... Re: Rambo le orang-outan conduit une voiture de golf à un... 0 Comme quoi une voiture peut être conduite par un singe sans que ça se transforme en roadrage. Zoltek Je m'installe Inscrit le: 17/7/2020 Envois: 325 Karma: 367 Re: Rambo le orang-outan conduit une voiture de golf à un... Re: Rambo le orang-outan conduit une voiture de golf à un... 0 Il a l'air de bien manger à la cantine, on dirait mon pote Lucien lol teletactica Je viens d'arriver Inscrit le: 24/6/2016 Envois: 65 Karma: 147 Re: Rambo le orang-outan conduit une voiture de golf à un... Re: Rambo le orang-outan conduit une voiture de golf à un... 0

C'est Eastwood qui filme ? Olyer Je masterise ! Inscrit le: 22/5/2015 Envois: 2063 Karma: 2249 Re: Rambo le orang-outan conduit une voiture de golf à un... Re: Rambo le orang-outan conduit une voiture de golf à un... 0 Vous navigateur est trop vieux



Je voudrais devenir un homme

Ce serait merveilleux

Vivre pareil aux autres hommes

Loin des singes ennuyeux



Oh woupidoo

J' voudrais marcher comme vous

Et parler comme vous

Faire comme vous, tout!



Un singe comme moi

Pourrait je crois

Etre parfois

Bien plus humain que vous! Je voudrais devenir un hommeCe serait merveilleuxVivre pareil aux autres hommesLoin des singes ennuyeuxOh woupidooJ' voudrais marcher comme vousEt parler comme vousFaire comme vous, tout!Un singe comme moiPourrait je croisEtre parfoisBien plus humain que vous! Geronimo75 Je viens d'arriver Inscrit le: 14/6/2019 Envois: 88 Karma: 178 Re: Rambo le orang-outan conduit une voiture de golf à un... Re: Rambo le orang-outan conduit une voiture de golf à un... 0 4 minutes de vidéo alors qu'elle est parfaitement bien résumée dans la vignette image... Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.