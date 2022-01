Vidéo : Manger un biscuit posé sur son front sans le renverser Posté par Skwatek

Trois hommes essaient de manger un biscuit posé sur leur front sans le renverser.







Vidéo (51s) : Manger un biscuit posé sur son front





Auteur Conversation LeFreund J'aime glander ici Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 5470 Karma: 14663 En ligne ! Re: Manger un biscuit posé sur son front sans le renverser Re: Manger un biscuit posé sur son front sans le renverser 2 Excellent jeu, bon enfant et tout! J'adore! Je le ferai à la prochaine occasion! camaronalex Je suis accro Inscrit le: 18/2/2010 Envois: 774 Karma: 2798 En ligne ! Re: Manger un biscuit posé sur son front sans le renverser Re: Manger un biscuit posé sur son front sans le renverser 0 La presse : "Le nouveau défi sur les réseaux sociaux a fait plusieurs morts suite à l'étouffement avec un biscuit" kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2340 Karma: 5039 En ligne ! Re: Manger un biscuit posé sur son front sans le renverser Re: Manger un biscuit posé sur son front sans le renverser 2

Pffff c'est tout simple :



Pffff c'est tout simple : gazeleau J'aime glander ici Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 5221 Karma: 4207 En ligne ! Re: Manger un biscuit posé sur son front sans le renverser Re: Manger un biscuit posé sur son front sans le renverser 0 Il était 9h du soir et la soirée commençait ou bien 9h du mat' et la soirée perdurait ? zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 1023 Karma: 3612 Re: Manger un biscuit posé sur son front sans le renverser Re: Manger un biscuit posé sur son front sans le renverser 0 +10 pour les tenues Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5980 Karma: 5775 En ligne ! Re: Manger un biscuit posé sur son front sans le renverser Re: Manger un biscuit posé sur son front sans le renverser 0 @gazeleau

@gazeleau

En prime, il va le tremper cette nuit. LugerKain Je viens d'arriver Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 11 En ligne ! Re: Manger un biscuit posé sur son front sans le renverser Re: Manger un biscuit posé sur son front sans le renverser 0 camaronalex Elle est pas amusante ta planète, c'est rigolo surtout avec papy parkinson Elle est pas amusante ta planète, c'est rigolo surtout avec papy parkinson gazeleau J'aime glander ici Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 5221 Karma: 4207 En ligne ! Re: Manger un biscuit posé sur son front sans le renverser Re: Manger un biscuit posé sur son front sans le renverser 0 @Gudevski il pourra rejouer la danse de la victoire ^^