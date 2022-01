Vidéo : Une bonne année 2022 avec les bisous de Kiki (Mondou) Posté par R1D11

L'entreprise québécoise de produits et accessoires pour animaux de compagnie Mondou nous souhaite une bonne année 2022 avec les bisous de Kiki.



Vidéo (31s) : Bonne année 2022 (Mondou)





Auteur Conversation zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 1029 Karma: 3620 Re: Une bonne année 2022 avec les bisous de Kiki (Mondou) Re: Une bonne année 2022 avec les bisous de Kiki (Mondou) 2 C'est donc pour ça que ma femme refuse de m'embrasser?

edit (oui, je suis très souple) Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 851 Karma: 3347 Re: Une bonne année 2022 avec les bisous de Kiki (Mondou) Re: Une bonne année 2022 avec les bisous de Kiki (Mondou) 2 Hahaha excellent !



Tiens, vous savez pourquoi les chiens se lèchent les... ?



Parce qu'ils le peuvent ! gnarf2 Je m'installe Inscrit le: 11/4/2019 Envois: 429 Karma: 958 Re: Une bonne année 2022 avec les bisous de Kiki (Mondou) Re: Une bonne année 2022 avec les bisous de Kiki (Mondou) 0 Dans un champ, seconde guerre mondiale, Jeanne et Robert s'ébattent joyeusement.

Soudain Robert avise une patrouille Allemande qui arrive sur eux:

- Ah mon Dieu, Les schleus! les schleus!

Et Jeanne, un peu perdue:

- Ah ba là où il est ça va pas être commode! kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2346 Karma: 5060 Re: Une bonne année 2022 avec les bisous de Kiki (Mondou) Re: Une bonne année 2022 avec les bisous de Kiki (Mondou) 1

@zoneh

edit (oui, je suis très souple)



Faut juste plier les genoux pour que le toutou te léchouille hein... Citation :Faut juste plier les genoux pour que le toutou te léchouille hein... Lester_Chaykin Je m'installe Inscrit le: 10/11/2013 Envois: 256 Karma: 83 En ligne ! Re: Une bonne année 2022 avec les bisous de Kiki (Mondou) Re: Une bonne année 2022 avec les bisous de Kiki (Mondou) 0 Je n'avais jamais pensé à cela en faisant la bise auparavant.



