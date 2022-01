Vidéo : Les chiens d'un refuge ont pu choisir un cadeau de Noël Posté par Wiliwilliam

En Irlande, les chiens d'un refuge ont pu choisir leur cadeau de Noël dans une salle pleine de peluches données par de gentils donateurs.



Vidéo (3mn59s) : Les chiens d'un refuge choisissent leur cadeau de Noël





Sur le même sujet :

Vidéo : Quand tu t'assoies dans un refuge Vidéo : Tour de magie aux chiens d'un refuge Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation camaronalex Je suis accro Inscrit le: 18/2/2010 Envois: 778 Karma: 2807 Re: Les chiens d'un refuge ont pu choisir un cadeau ... Re: Les chiens d'un refuge ont pu choisir un cadeau ... 1 Eux au moins ils ont l'air plus heureux que le gosse qui a reçu un camion d'éboueur Nark0t1k Je m'installe Inscrit le: 14/4/2007 Envois: 452 Karma: 430 Re: Les chiens d'un refuge ont pu choisir un cadeau ... Re: Les chiens d'un refuge ont pu choisir un cadeau ... 0 J'ai des fois envie d'être plus content pour les animaux que pour les humains... Jinroh Spécial K Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5186 Karma: 7790 Re: Les chiens d'un refuge ont pu choisir un cadeau ... Re: Les chiens d'un refuge ont pu choisir un cadeau ... 1

South Park funny Dogs



C est beaucoup moins long et tout aussi bien. LeFreund J'aime glander ici Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 5474 Karma: 14740 Re: Les chiens d'un refuge ont pu choisir un cadeau ... Re: Les chiens d'un refuge ont pu choisir un cadeau ... 0 Jinroh ah non ta vidéo est clairement mieux +1



Ceci dit, on dirait un chat à 0:17 ah non ta vidéo est clairement mieux +1Ceci dit, on dirait un chat à 0:17 Zoltek Je m'installe Inscrit le: 17/7/2020 Envois: 331 Karma: 369 En ligne ! Re: Les chiens d'un refuge ont pu choisir un cadeau ... Re: Les chiens d'un refuge ont pu choisir un cadeau ... 0

Ils sont passés où ?!!!! Ils sont passés où ?!!!! Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.