Vidéo : La chienne Zoey reçoit un cadeau de Noël Posté par Skwatek

La chienne Zoey reçoit un cadeau de Noël qui va lui changer la vie.





Vidéo (24s) : Une chienne reçoit un cadeau de Noël





WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 3085 Karma: 9968 Re: La chienne Zoey reçoit un cadeau de Noël 2 Quand le HuskRy, le Labrador pas. MYRRZINN Kétamine Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1752 Karma: 3275 Re: La chienne Zoey reçoit un cadeau de Noël 0 Petite charade :



Mon premier sert à tamiser la lumière.

Mon deuxième est un département de l'Est de la France.

Mon troisième est une race de chien que l'on voit dans la vidéo.

Mon quatrième est l'habit des romains.

Mon tout c'est ce qu'il ne faut surtout pas dire pour draguer en boîte.



Vous avez tout le week-end pour trouver.



au moins celle-là on la pas vu venir ! lsdYoYo Je suis accro Inscrit le: 9/5/2014 Envois: 642 Karma: 732 Re: La chienne Zoey reçoit un cadeau de Noël 1 @MYRRZINN

- Abat-jour

- Meurthe et Moselle

- Husky

- Tunique



Avec un peu d'imagination : Ah bajour meurtmoselle essketunique ? bipbip Je viens d'arriver Inscrit le: 1/5/2020 Envois: 94 Karma: 219 En ligne ! Re: La chienne Zoey reçoit un cadeau de Noël 0 @lsdYoYo merci, je pense que tu as sauvé mon weekend là