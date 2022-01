Vidéo : Un automobiliste recule face à une coulée de neige dans un tunnel (Pyrénées) Posté par THSSS

Un automobiliste recule face à une coulée de neige dans un tunnel près de la station de ski de Piau-Engaly, dans les Pyrénées.



Vidéo (1mn4s) : Coulée de neige dans un tunnel (Pyrénées)





Auteur Conversation Newfag Je m'installe Inscrit le: 22/6/2010 Envois: 200 Karma: 212 Re: Un automobiliste recule face à une coulée de neige da... Re: Un automobiliste recule face à une coulée de neige da... 4 C'est quand même pas de chance, trois fois il tente de prendre un tunnel et à chaque fois il se fait surprendre par une coulée de neige... Tempo123 Je m'installe Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 104 Karma: 496 Re: Un automobiliste recule face à une coulée de neige da... Re: Un automobiliste recule face à une coulée de neige da... 0 Des engins de déblayage sont intervenus pour permettre une reprise de la circulation vers 20h30.



Le sens du détail dans les descriptions! Citation :Le sens du détail dans les descriptions! LeFreund J'aime glander ici Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 5487 Karma: 14748 En ligne ! Re: Un automobiliste recule face à une coulée de neige da... Re: Un automobiliste recule face à une coulée de neige da... 0 Y aurait pas un barrage pas loin avec des problèmes de digestion? Lester_Chaykin Je m'installe Inscrit le: 10/11/2013 Envois: 258 Karma: 85 Re: Un automobiliste recule face à une coulée de neige da... Re: Un automobiliste recule face à une coulée de neige da... 0 Dites moi si je me trompe, mais le rôle du tunnel ce n'est pas justement de faire en sorte que la neige passe par dessus? marcaflushhh Je m'installe Inscrit le: 24/7/2017 Envois: 445 Karma: 684 Re: Un automobiliste recule face à une coulée de neige da... Re: Un automobiliste recule face à une coulée de neige da... 0 A-t-il pris le temps de vérifier que de l'autre côté, c'était pas pareil ? (un bon frein à main et un demi-tour, c'était plus classieux et plus prudent) djstif77 Je viens d'arriver Inscrit le: 16/4/2021 Envois: 9 Re: Un automobiliste recule face à une coulée de neige da... Re: Un automobiliste recule face à une coulée de neige da... 0

Jinroh Spécial K Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5204 Karma: 7824 En ligne ! Re: Un automobiliste recule face à une coulée de neige da... Re: Un automobiliste recule face à une coulée de neige da... 0 Avec des pneux neiges et des chaines ca passait crème chuis sur. yann21 Je m'installe Inscrit le: 15/7/2015 Envois: 221 Karma: 146 Re: Un automobiliste recule face à une coulée de neige da... Re: Un automobiliste recule face à une coulée de neige da... 0 il aurait pu tenter le passage en force ça devait passer je pense...