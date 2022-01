Vidéo : Un manchot est séparé de son groupe en étant emporté sur un morceau de glace Posté par Skwatek

Un manchot est séparé de son groupe en étant emporté sur un morceau de glace qui se décroche de la banquise.







Vidéo (32s) : Un manchot emporté sur un morceau de glace





gazeleau: Pour le contexte, cette vidéo est prise depuis un brise-glace. Le bateau même que fuient les manchots. La banquise se fissure justement sur son passage.

chocobo12: On dirait une épreuve dans mario party lol

PurLio:



Bah il n'a qu'à s'envoler, ce con...

lokaloo: Un peu plus et il se faisait squized entre deux plaques de glace dans l'eau.

zoneh:



Ils voulaient peut être s'accrocher au brise glace pour émigrer?

WeWereOnABreak:



Moi devant mon écran

mawt1: Depuis que j'ai vu le film de manchots (l'Empereur) j'arrive plus trop à voir un manchot vraiment profiter ou aimer la vie.. Même quand il glisse sur son ventre! ^^

SeyoS: Et en regardant cette vidéo, on a aidé a décrocher un autre morceau de glace...

Vivement la vidéo suivante !



