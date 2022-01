Vidéo : Un cheval donne une coup de sabot à un arbre et pète sur des chiens Posté par Bukowski

Un cheval fringant donne une coup de sabot à un arbre et pète sur ses amis les chiens avant de repartir en courant.



Vidéo (25s) : Un cheval frappe un arbre et pète sur des chiens





Les commentaires sont unanimes, c'est une des trop rares vidéos où on voit exactement ce qui est indiqué dans le titre, ni plus ni moins. Ces titres no-bs (pas de tromperie) seraient un contre mouvement des titres "putes à cliques".



Quelques citations:

Citation : This is literally the only clip I’ve seen that has 0% clickbait in the title. It’s literally all right there in plain English. A true masterpiece of a time that is sure to be remembered for hundreds if not thousands of years to come. 10/10.





C'est littéralement le seul clip que j'ai vu qui a 0% attrape clique dans le titre. C'est littéralement là en anglais vernaculaire. Une vrai oeuvre d'art d'un temps à se remémorer pour sure pour les cetaines si pas les miliers d'années à venir. 10/10.



Citation : Excellent title, no bs clickbait, straight to the point. Saw the kick, heard the fart. Outstanding.





Excellent titrage, pas de pute-à-clique, direct. Vu le coup de sabot, entendu le pêt. Fantastique.



Je vous laisse deviner ce que ces deux dernières citations veulent dire ^^



Citation : I got exactly what was written on the tin: horse kicking a tree, a fly-by farting and graceful retreat.



Absolutely glorious.







Citation : I got exactly what the title claimed, no more, no less.. well executed.

