Vidéo : Tunisie-Mali : l'arbitre siffle la fin du match à la 85ème minute de jeu (CAN 2021)

L'arbitre de la rencontre la Tunisie et le Mali s'est un peu emmêlé les pinceaux et a sifflé la fin du match à la 85e minute avant de se rendre compte de son erreur.

Ensuite, l'arbitre siffle la fin du match à la 89e minute et 49 secondes, alors que le 4e arbitre allait annoncer le temps additionnel





Vidéo (5mn9s) : L'arbitre siffle la fin du match à la 85e minute (Tunisie-Mali)





Vinsenses Je m'installe Inscrit le: 22/1/2013 Envois: 300 Karma: 350 Re: Tunisie-Mali : l'arbitre siffle la fin du match ... 5 J'espère qu'il y aura des sanctions. je n'imagine pas le montant de l'enveloppe promise à l'arbitre… L'Afrique baigne dans la corruption à visage découvert !

Vinsenses Je m'installe Inscrit le: 22/1/2013 Envois: 300 Karma: 350 Re: Tunisie-Mali : l'arbitre siffle la fin du match ... Re: Tunisie-Mali : l'arbitre siffle la fin du match ... 5 J'espère qu'il y aura des sanctions. je n'imagine pas le montant de l'enveloppe promise à l'arbitre… L'Afrique baigne dans la corruption à visage découvert ! Gustavitch Je m'installe Inscrit le: 17/1/2014 Envois: 372 Karma: 777 Re: Tunisie-Mali : l'arbitre siffle la fin du match ... Re: Tunisie-Mali : l'arbitre siffle la fin du match ... 0 Ah ben quand on ne peut plus se retenir... PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 11934 Karma: 12177 En ligne ! Re: Tunisie-Mali : l'arbitre siffle la fin du match ... Re: Tunisie-Mali : l'arbitre siffle la fin du match ... 0 Ce serait 8-0, à quelques minutes du terme, je pourrais comprendre qu'il veut arrêter le massacre. Mais là, ce n'était que 0-1, un vrai scandale ! PiouPiou750 Je viens d'arriver Inscrit le: 13/1/2022 Envois: 1 Re: Tunisie-Mali : l'arbitre siffle la fin du match ... Re: Tunisie-Mali : l'arbitre siffle la fin du match ... 4 Vinsenses Après une petite recherche...



Citation : Le Zambien Janny Sikazwe, qui arbitre sa cinquième CAN, avait provisoirement été suspendu pour corruption en 2018 par la Confédération africaine de football (CAF), avant d’être réhabilité en janvier 2019.



Ça alors ... Après une petite recherche...Citation :Ça alors... CrazyCow Kodak Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 16251 Karma: 22743 Re: Tunisie-Mali : l'arbitre siffle la fin du match ... Re: Tunisie-Mali : l'arbitre siffle la fin du match ... 3

Pour sa défense, certains articles parlent d'une insolation. On en saura probablement plus bientôt. Tiens tiens, c'est pas cet arbitre justement qui avait déjà été suspendu en 2018 pour corruption ?Pour sa défense, certains articles parlent d'une insolation. On en saura probablement plus bientôt. Aldebaran Je suis accro Inscrit le: 8/5/2006 Envois: 1359 Karma: 1045 Re: Tunisie-Mali : l'arbitre siffle la fin du match ... Re: Tunisie-Mali : l'arbitre siffle la fin du match ... 2 Au chiottes... le foot! Minimarket Je masterise ! Inscrit le: 27/5/2014 Envois: 3226 Karma: 4199 Re: Tunisie-Mali : l'arbitre siffle la fin du match ... Re: Tunisie-Mali : l'arbitre siffle la fin du match ... 1



Sans doute la magie d'un puissant sorcier ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1685 Karma: 3137 Re: Tunisie-Mali : l'arbitre siffle la fin du match ... Re: Tunisie-Mali : l'arbitre siffle la fin du match ... 0 Si même l'arbitre en a plus rien à foot ça devient gênant... ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1685 Karma: 3137 Re: Tunisie-Mali : l'arbitre siffle la fin du match ... Re: Tunisie-Mali : l'arbitre siffle la fin du match ... 0 @CrazyCow



Il a rétabli la balance, on le soupçonnait d'avoir favoriser un club tunisien, là il coupe la possibilité à la Tunisie de revenir... Vilkas Je viens d'arriver Inscrit le: 20/4/2019 Envois: 86 Karma: 269 Re: Tunisie-Mali : l'arbitre siffle la fin du match ... Re: Tunisie-Mali : l'arbitre siffle la fin du match ... 0 Au delà de l'arbitrage disons ... étrange.

Il va peut-être falloir un jour que le foot apprenne qu'il existe sur les chronomètres la possibilité de faire pause.

Non parce que vraiment le nombre de matchs serrés où le temps aditionnel prête à débât voir à contestation c'est vraiment n'importe quoi.

Au delà de l'arbitrage disons ... étrange.

Il va peut-être falloir un jour que le foot apprenne qu'il existe sur les chronomètres la possibilité de faire pause.

Non parce que vraiment le nombre de matchs serrés où le temps aditionnel prête à débât voir à contestation c'est vraiment n'importe quoi.

Des arrêts de jeux clairs et une fin de match à la 90ème minute, c'est quand même le minimum dans tous les sports co depuis longtemps ... mais pas le foot ^^