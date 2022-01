Vidéo : France 2 n'aime pas trop Rémi Gaillard et ne veut pas qu'il soit cité sur son antenne Posté par Koreus

Pierrot, ancien SDF, est passé dans une émission diffusée sur France 2 pour raconter comment il était sorti de la rue. Mais lors de l'émission, il a eu une consigne très claire de la production : ne pas citer Rémi Gaillard.



Vidéo (4mn1s) : France 2 n'aime pas trop Rémi Gaillard





Vidéo : Audrey Pulvar « Rémi Gaillard est un sombre connard » Vidéo : Rémi Gaillard piège TF1 Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires Minimarket Je masterise ! Inscrit le: 27/5/2014 Envois: 3226 Karma: 4202 Re: France 2 n'aime pas trop Rémi Gaillard et ne veu... 13 Alors qu'il suffisait juste de le remercier pendant l'émission, ça prenait 3 secondes ;

l'audience qui a un âge qui oscille entre 75 et 105 ans n'aurait pas eu la référence, ça serait tombé dans l'oubli -

Et hop, une petite formation sur l’effet Streisand à la rédactrice en chef de l’émission et les responsables chez France Télévisions + une formation d’humanité et de bienveillance pour qu’ils n’interdisent pas à un SDF de juste citer la personne qui l’a sorti de la rue "Nous on s'est engagé auprès de France 2 à pas faire de polémique, et au final il y en a une quand même." ...Tu m’étonnes ! C’est elle qui demande au départ qu’il contacte Rémi GaillardEt hop, une petite formation sur l’effet Streisand à la rédactrice en chef de l’émission et les responsables chez France Télévisions + une formation d’humanité et de bienveillance pour qu’ils n’interdisent pas à un SDF de juste citer la personne qui l’a sorti de la rue DK444 Je viens d'arriver Inscrit le: 19/10/2021 Envois: 6 Re: France 2 n'aime pas trop Rémi Gaillard et ne veu... Re: France 2 n'aime pas trop Rémi Gaillard et ne veu... 0 "C'est en faisant n'importe quoi qu'on ne devient pas n'importe qui", n'est-ce pas Madame la rédactrice en chef ? camaronalex Je suis accro Inscrit le: 18/2/2010 Envois: 783 Karma: 2840 Re: France 2 n'aime pas trop Rémi Gaillard et ne veu... Re: France 2 n'aime pas trop Rémi Gaillard et ne veu... 3 France Télévision n'a toujours pas digéré ça :





Mais voilà.. Mopimoi Je suis accro Inscrit le: 10/2/2010 Envois: 532 Karma: 3177 Re: France 2 n'aime pas trop Rémi Gaillard et ne veu... Re: France 2 n'aime pas trop Rémi Gaillard et ne veu... 3







C'est de toute beauté ! C'est de toute beauté ! belnea Je m'installe Inscrit le: 4/12/2013 Envois: 445 Karma: 527 Re: France 2 n'aime pas trop Rémi Gaillard et ne veu... Re: France 2 n'aime pas trop Rémi Gaillard et ne veu... 0 Non mais le second appel, je l'envoi se faire foutre… Elle se prend pour qui ? mon patron ?

Autant, perso, j'ai signé un contrat quand j'ai tourné dans "la vérité si je mens" donc je ne dis rien du tournage, autant, dans ce cas, elle va se faire cuir le Q… (©ben sans nuts) corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1527 Karma: 4216 Re: France 2 n'aime pas trop Rémi Gaillard et ne veu... Re: France 2 n'aime pas trop Rémi Gaillard et ne veu... 0 Quelle est la raison pour laquelle il n'est pas cité ? Y'a peut-être une raison qu'on ne connait pas...

Ou alors ils sont très cons, c'est possible aussi. Alex333 Je poste trop Inscrit le: 7/7/2008 Envois: 26232 Karma: 13527 Re: France 2 n'aime pas trop Rémi Gaillard et ne veu... Re: France 2 n'aime pas trop Rémi Gaillard et ne veu... 1 Je peux comprendre que l'émission veuille éviter la mention d'un mec s'il a l'habitude de les emmerder. Par contre interdire, non



Et c'est illégal l'enregistrement de conversations privées. Je suppose qu'il risque une poursuite Legih Je m'installe Inscrit le: 6/10/2011 Envois: 200 Karma: 533 Re: France 2 n'aime pas trop Rémi Gaillard et ne veu... Re: France 2 n'aime pas trop Rémi Gaillard et ne veu... 1 Je suis un peu tiraillé sur cette conversation.

D'un coté je ne trouve pas normal le censure de FranceTV (à plus forte raison qu'il s'agit du service public).

D'un autre coté, le mec met le feu aux poudres dans son 1er post twitter en indiquant clairement qu'il s'est fait censurer. De base, le mec a accepté de venir dans l’émission avec la condition de ne pas parler de Remi Gaillard et derrière il leur crache dessus. Il aurait du dire non dés le départ et point. Ou alors, comme l'a dit la rédactrice il aurait pu se contenter de dire juste merci à Remi de m'avoir sortie de la rue dans son tweet. Interfector Je suis accro Inscrit le: 20/4/2014 Envois: 1454 Karma: 1583 Re: France 2 n'aime pas trop Rémi Gaillard et ne veu... Re: France 2 n'aime pas trop Rémi Gaillard et ne veu... 0 @PurLio Ah bha je venais poster le lien wiki de l'effet Streisand aussi n_n

C'est dingue que 20 ans apres, et avec le nombre de fois ou c'est arrivé avec tous les moyens de communication et d'enregistrement qui existent aujourd'hui, les gens n'aient pas comprit que une fois qu'il y a eu erreur/fuite d'une chose indésirable, ils feraient mieux de la fermer pour pas amplifier la com autour...



Sinon sur le fond, les seuls fautifs, c'est eux de toute facon, s'ils veulent pas de soucis avec remi, le mieux est de pas faire un sujet sur les sdf qui s'en sortent quand leur invité s'en est sorti grace a remi gaillard...... De vrais enfants de 5 ans pour leur niveau de comprehension du monde... Jinroh Spécial K Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5217 Karma: 7837 Re: France 2 n'aime pas trop Rémi Gaillard et ne veu... Re: France 2 n'aime pas trop Rémi Gaillard et ne veu... 0 La meuf elle a cru pouvoir manipuler le pauvre ex sdf et puis ca lui a pete dans la gueule. Bien fait. Willouuu Je m'installe Inscrit le: 5/3/2007 Envois: 399 Karma: 206 Re: France 2 n'aime pas trop Rémi Gaillard et ne veu... Re: France 2 n'aime pas trop Rémi Gaillard et ne veu... 1 Je serai la meuf, je te fais un jolie procès pour la diffusion de l'enregistrement, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde.



Remi Gaillard a cassé les couilles de France TV en débarquant sur des plateaux, en s'incrustant dans des diffusions, etc. Qu'il se plaigne pas qu'aujourd'hui ils aient pas envie de lui faire ne serait-ce qu'une seconde de publicité et qu'il parle encore moins de liberté quand le cœur même de ses vidéos c'était de péter les couilles et de faire péter les plombs à des gens qui lui avaient rien demandé.



Personnellement et ça n'engage que moi, je déteste ce type, il me fait pas rire et je trouve que les caméras cachés qui consiste à faire chier les gens devrait être interdite car y'a zéro consentement que si t'es pas dans une bonne journée t'as pas envie qu'un mec fasse semblant d'avoir chié sur ta voiture TROMARAN. pokeisback Je viens d'arriver Inscrit le: 25/4/2013 Envois: 28 Re: France 2 n'aime pas trop Rémi Gaillard et ne veu... Re: France 2 n'aime pas trop Rémi Gaillard et ne veu... 2 On aurait pu raconter l'histoire d'un homme, comprendre l'importance des relations humaines et des rencontres tout au long de la vie.



Mais cela demande un geste d'altérité que ni la TV, ni Pierrot, ni Rémy semble avoir compris. Se piéger les uns les autres pour mieux régler ses comptes sur Twitter... Quelle tristesse...



On passe d'un message de confiance à un message de défiance envers nos semblables. À qui profite le crime ? Dikachu Je m'installe Inscrit le: 18/10/2016 Envois: 427 Karma: 1241 Re: France 2 n'aime pas trop Rémi Gaillard et ne veu... Re: France 2 n'aime pas trop Rémi Gaillard et ne veu... 0

C'est de toute beauté !



En fait...

Citation :En fait... Brisecous Je m'installe Inscrit le: 19/3/2007 Envois: 356 Karma: 53 En ligne ! Re: France 2 n'aime pas trop Rémi Gaillard et ne veu... Re: France 2 n'aime pas trop Rémi Gaillard et ne veu... 0 Vu le passif du bonhomme (Rémi Gaillard), je peux comprendre qu'elle ait eu peur de le citer, et qu'elle n'ait pas voulu qu'il soit cité dans le reportage. Il a quand même fait des trucs pas très sympas ni respectueux alors qu'il était invité sur France 2. AMHA c'était légitime de ne pas vouloir qu'il soit cité pendant le reportage, vu ses pranks permanentes : il a quand même piégé un paquet de médias, ce qui incite à la méfiance.



Par contre, ça aurait dû s'arrêter aux portes du studio. La gestion de la rédaction est tout bonnement catastrophique ET scandaleuse. Le gars remercie sur Twitter le gars qui l'a sorti de la rue, c'est son droit le plus strict et la rédaction n'a pas à faire pression sur lui. Et c'est aussi son droit d'exprimer la forme de censure que France 2 lui a imposée. France 2 aurait très bien pu faire un communiqué très simple pour éteindre la polémique, en expliquant qu'au regard des pièges précédents de Rémi Gaillard, ils ne lui font plus confiance et évitent donc d'en parler. Voire ne rien faire du tout, et tout le monde s'en serait foutu à part le microcosme de Twitter.



D'ailleurs Twitter est très suivi par les journalistes, et souvent ils lui accordent bien trop d'importance, associant les tempêtes de bocal de ce réseau social à des désastres nationaux. defds Je suis accro Inscrit le: 17/7/2018 Envois: 1737 Karma: 1252 En ligne ! Re: France 2 n'aime pas trop Rémi Gaillard et ne veu... Re: France 2 n'aime pas trop Rémi Gaillard et ne veu... 0

Outch !





Rémi est blacklisté de la télévision car il ne la respecte pas.

Sur TF1 il avait cheaté un Confession intime (on ne lui en veut pas)

Sur France Télévision (FR3) il avait pourri un plateau local du JT alors qu'il était invité.









Remi bouffe à tous les rateliers, on remarquera qu'il cite TPMP et Morandini dans son tweet.. Faut le faire quand meme .. Audience pour audience.



Cette volonté de polémiquer est quand même incroyable, on dirait un gamin à qui on dit "non, pas de bonbon après le repas".



Ensuite,

Dans l'appel ce n'est pas France Télévision qui contacte Pierrot mais Reservoir Prod qui vend l'émission a France 2. Donc forcement quand on est le sous traitant et que le client demande quelquechose, on stresse et on essaye de trouver une solution, histoire de ne pas se faire trop taper sur les doigts, conserver son emploi et ne pas perdre le client pour d'autres contrats.



Outch !Rémi est blacklisté de la télévision car il ne la respecte pas.Sur TF1 il avait cheaté un Confession intime (on ne lui en veut pas)Sur France Télévision (FR3) il avait pourri un plateau local du JT alors qu'il était invité.Remi bouffe à tous les rateliers, on remarquera qu'il cite TPMP et Morandini dans son tweet.. Faut le faire quand meme .. Audience pour audience.Cette volonté de polémiquer est quand même incroyable, on dirait un gamin à qui on dit "non, pas de bonbon après le repas".Ensuite,Dans l'appel ce n'est pas France Télévision qui contacte Pierrot mais Reservoir Prod qui vend l'émission a France 2. Donc forcement quand on est le sous traitant et que le client demande quelquechose, on stresse et on essaye de trouver une solution, histoire de ne pas se faire trop taper sur les doigts, conserver son emploi et ne pas perdre le client pour d'autres contrats.En gros, comme les videos devenues kitchouilles de rémi gaillard, je dirais "circulez, il n'y a rien à voir", il y a d'autres chats à fouetter