Vidéo : Un pompier essaie d'éteindre un feu électrique avec une lance à eau Posté par THSSS

Un pompier tente d'éteindre un feu d'origine électrique avec une lance à eau...



Vidéo (11s) : Éteindre un feu électrique avec une lance à eau





Vidéo : Explosion d'un barbecue au gaz Vidéo : Des pompiers éteignent un feu de véhicule (Fail) Vidéo : Pyromane à une station-service Source : Forum

mawt1 J'aime glander ici Inscrit le: 17/2/2008 Envois: 6356 Karma: 2045 Re: Un pompier essaie d'éteindre un feu électrique a... 5

Jujube51 Je m'installe Inscrit le: 30/10/2019 Envois: 183 Karma: 845 Re: Un pompier essaie d'éteindre un feu électrique a... 1 Normal, un pompier sapeur de rien… Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5996 Karma: 5781 Re: Un pompier essaie d'éteindre un feu électrique a... 0

On sait pour quel candidat il a voté, c'est sûr. Tempo123 Je m'installe Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 106 Karma: 502 Re: Un pompier essaie d'éteindre un feu électrique a... 0





je fais la mariolle, mais n'étant pas pompier il y a surement une explication qui nous échappe, enfin j'espère... Back to basic!je fais la mariolle, mais n'étant pas pompier il y a surement une explication qui nous échappe, enfin j'espère... PseudoPris Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 765 Karma: 1003 Re: Un pompier essaie d'éteindre un feu électrique a... Re: Un pompier essaie d'éteindre un feu électrique a... 0

La base des pompiers c'est de connaître l'origine du feu et l'éteindre en conséquence. Même moi que ne suis pas pompier (je n'arrive même pas à faire une pompe ) je sais qu'on n'utilise pas d'eau pour un feu électrique.

Mais belle démonstration de ce qu'il ne faut pas faire : sans doute la raison de cette vidéo : à but didactique. Je pense que c'est voulu non ?La base des pompiers c'est de connaître l'origine du feu et l'éteindre en conséquence. Même moi que ne suis pas pompier (je n'arrive même pas à faire une pompe) je sais qu'on n'utilise pas d'eau pour un feu électrique.Mais belle démonstration de ce qu'il ne faut pas faire : sans doute la raison de cette vidéo : à but didactique. Leviosa Je m'installe Inscrit le: 29/2/2016 Envois: 209 Karma: 1268 Re: Un pompier essaie d'éteindre un feu électrique a... 2 Gudevski

Citation : On sait pour quel candidat il a voté, c'est sûr.

"Encore un qui politise l'espace commentaire"

Citation :"Encore un qui politise l'espace commentaire" djstif77 Je viens d'arriver Inscrit le: 16/4/2021 Envois: 11 Re: Un pompier essaie d'éteindre un feu électrique a... 0 Nutell_moi Je suis accro Inscrit le: 13/11/2013 Envois: 1958 Karma: 3106 En ligne ! Re: Un pompier essaie d'éteindre un feu électrique a... 0 @PseudoPris En pleine rue ? Sur le réseau public ? Dans la nuit ? Je ne pense pas.



On fais tous de graves erreurs. Même en connaissant les risques. Tu tentes, tu veux bien faire. jay780101 Je m'installe Inscrit le: 17/12/2020 Envois: 146 Karma: 57 Re: Un pompier essaie d'éteindre un feu électrique a... Re: Un pompier essaie d'éteindre un feu électrique a... 0 Un peu plus et on voyait Marty McFly Krogoth Je masterise ! Inscrit le: 30/9/2007 Envois: 3665 Karma: 1274 Re: Un pompier essaie d'éteindre un feu électrique a... Re: Un pompier essaie d'éteindre un feu électrique a... 0 @PseudoPris SUr un feu de courant il faut commencer par couper le courant et si le feu continue de bruler alors c'est qu'il y a d'autres chose qui crame (gaine) et a ce moment là faut eteindre avec de l'eau.

On a peu être dit a ce pompier que le courant était coupé, il en a conclue que c'est de la gaine qui brule et il essai de l'eteindre avec de l'eau.



Parfois c'est pas plus con que ca. Kurt_Meredh Je m'installe Inscrit le: 20/11/2016 Envois: 123 Karma: 313 Re: Un pompier essaie d'éteindre un feu électrique a... 1 Du coup, il a éteint... tout le quartier ! Travail de pro ... Beija Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2009 Envois: 2331 Karma: 122 Re: Un pompier essaie d'éteindre un feu électrique a... 0

@Tempo123

je fais la mariolle, mais n'étant pas pompier il y a surement une explication qui nous échappe, enfin j'espère...

Non il n'y a rien qui t'échappes.

C'est le b.a.ba du NFPA 1001 (formation de base des pompiers US+Canada) : pas de flotte sur les lignes électriques!!



Dans ce cas ici, tu armes ta lance à incendie avec un composé de mousse et tu asperges les flammes qui tombent au sol, point.

Seulement, et seulement, après avoir reçu confirmation que le courant est éteint, tu asperges les lignes en mode pluie, pas en mode direct, et toujours avec ce même mélange eau/mousse.



Le but c'est même pas d'éviter un court-circuit, c'est surtout d'éviter l'électrocution! L'eau c'est conducteur.

La mousse (un composé chimique) réduit la conductivité. Kwisatz Je m'installe Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 323 Karma: 1244 Re: Un pompier essaie d'éteindre un feu électrique a... 0 Tant que c'est pas avec sa bite