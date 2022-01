Vidéo : Un chasseur est attaqué par un cerf Posté par Skwatek

Un cerf fonce sur un chasseur en courant à travers un bois.







Vidéo (40s) : Chasseur vs Cerf





Vidéo : Un cerf attaque un chien Vidéo : Un chasseur à l'arc chargé par un ours (Ontario) Vidéo : Chasseuse vs Sanglier

Top commentaires

Un cerf violent.

J'adore la chasse, quand ça se passe comme ça.

J'adore la chasse, quand ça se passe comme ça.

Les anti chasses beaufs dans les commentaires dans 4... 3... 2... 1...

Je suis pas spécialement pour la chasse mais la j'ai quand meme un peu de compassion pour la chasseur. Il a l'air d'avoir dégusté sévère!!!

Ce matin, un lapin, a tué un chasseur...

Un cerf violent.

Pas fan de chasse non plus mais le pauvre la vue sera perdue?

Team cerf ! #Karma

Hâte de voir la vidéo des cerfs ce faisant butter par les chasseurs.



Pas fan de chasse non plus mais le pauvre la vue sera perdue? Bertvielle Je viens d'arriver Inscrit le: 26/2/2021 Envois: 5 Re: Un chasseur est attaqué par un cerf Re: Un chasseur est attaqué par un cerf 1 Team cerf ! #Karma kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2363 Karma: 5072 Re: Un chasseur est attaqué par un cerf Re: Un chasseur est attaqué par un cerf 0 Hâte de voir la vidéo des cerfs ce faisant butter par les chasseurs.



Avec le long diapo à la fin pour qu'on ait bien pitié du cerf.



Des fois le karma est une pute. Des fois non



un œil de biche

Cerf qu'oeil en pain...

@Keiwen Contre les chasseurs beaufs avinés dans 4 ... 3... 2... 1...

@Keiwen

Les anti chasses beaufs dans les commentaires dans 4... 3... 2... 1...





Contre les chasseurs beaufs avinés dans 4... 3... 2... 1...