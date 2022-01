Vidéo : Plus de 80 autruches dans les rues de Chongzuo (Chine) Posté par Olyer

Samedi 8 janvier à Chongzuo, en Chine, plus de 80 autruches se sont échappées d’un élevage et ont couru dans les rues de la ville.





Vidéo (54s) : Des autruches dans la ville





Sur le même sujet :

Vidéo : Une autruche attaque un homme Vidéo : Une autruche court à 50 km/h Vidéo : Homme vs Autruche Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 1041 Karma: 3663 En ligne ! Re: Plus de 80 autruches dans les rues de Chongzuo (Chine) Re: Plus de 80 autruches dans les rues de Chongzuo (Chine) 3

Vous navigateur est trop vieux Koreus a-t-il décidé de raviver mon traumatisme d'enfance?!?! kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2360 Karma: 5071 Re: Plus de 80 autruches dans les rues de Chongzuo (Chine) Re: Plus de 80 autruches dans les rues de Chongzuo (Chine) 1

@zoneh

Koreus a-t-il décidé de raviver mon traumatisme d'enfance?!?!

[img]https://images.vice.com/vice/images/articles/meta/2014/04/31/telechat-est-toujours-lemission-la-plus-etrange-de-lhistoire-de-la-television-1413246930759.jpeg?crop=1xw:0.9977827050997783xh;center,center&resize=1000:*[/img]



T'es pas aidé, en 2022, avec les balises sur Koreus. Citation :T'es pas aidé, en 2022, avec les balises sur Koreus. zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 1041 Karma: 3663 En ligne ! Re: Plus de 80 autruches dans les rues de Chongzuo (Chine) Re: Plus de 80 autruches dans les rues de Chongzuo (Chine) 1

@kpouer

Citation :

@zoneh

Koreus a-t-il décidé de raviver mon traumatisme d'enfance?!?!

[img]https://images.vice.com/vice/images/articles/meta/2014/04/31/telechat-est-toujours-lemission-la-plus-etrange-de-lhistoire-de-la-television-1413246930759.jpeg?crop=1xw:0.9977827050997783xh;center,center&resize=1000:*[/img]



T'es pas aidé, en 2022, avec les balises sur Koreus.

regarde, j'ai édité, je m'améliore !! Citation :regarde, j'ai édité, je m'améliore!! Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2085 Karma: 3589 Re: Plus de 80 autruches dans les rues de Chongzuo (Chine) Re: Plus de 80 autruches dans les rues de Chongzuo (Chine) 0 Et un petit variant autruchien de Chine, un… Lester_Chaykin Je m'installe Inscrit le: 10/11/2013 Envois: 264 Karma: 111 Re: Plus de 80 autruches dans les rues de Chongzuo (Chine) Re: Plus de 80 autruches dans les rues de Chongzuo (Chine) 1 Je ne sais pas ce qui le plus triste entre le fait que cela me fait penser à des films de série Z ou que les 5 dernières secondes me font penser au moulin rouge... nakag Je suis accro Inscrit le: 30/11/2011 Envois: 726 Karma: 1684 Re: Plus de 80 autruches dans les rues de Chongzuo (Chine) Re: Plus de 80 autruches dans les rues de Chongzuo (Chine) 0

@Lester_Chaykin

Je ne sais pas ce qui le plus triste entre le fait que cela me fait penser à des films de série Z ou que les 5 dernières secondes me font penser au moulin rouge...

C'est surement que des gens en Chine comme ailleurs se déplacent encore dans des Zoos pour aller voir (notamment) des autruches qui rêvent de s'en échapper. Citation :C'est surement que des gens en Chine comme ailleurs se déplacent encore dans des Zoos pour aller voir (notamment) des autruches qui rêvent de s'en échapper. WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 3091 Karma: 10018 En ligne ! Re: Plus de 80 autruches dans les rues de Chongzuo (Chine) Re: Plus de 80 autruches dans les rues de Chongzuo (Chine) 0

@zoneh

Koreus a-t-il décidé de raviver mon traumatisme d'enfance?!?!

Vous navigateur est trop vieux



Noooooooooon tu viens de réduire a néant 15 ans de thérapie suite au visionnage d’un épisode de cette émission lors de mes 8 ans. Citation :Noooooooooon tu viens de réduire a néant 15 ans de thérapie suite au visionnage d’un épisode de cette émission lors de mes 8 ans. zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 1041 Karma: 3663 En ligne ! Re: Plus de 80 autruches dans les rues de Chongzuo (Chine) Re: Plus de 80 autruches dans les rues de Chongzuo (Chine) 1

@WeWereOnABreak

Citation :

@zoneh

Koreus a-t-il décidé de raviver mon traumatisme d'enfance?!?!

Vous navigateur est trop vieux



Noooooooooon tu viens de réduire a néant 15 ans de thérapie suite au visionnage d’un épisode de cette émission lors de mes 8 ans.

Arrête de te plaindre, je viens de recommencer à fumer et de mettre fin à mon Dry January en même temps Citation :Arrête de te plaindre, je viens de recommencer à fumer et de mettre fin à mon Dry January en même temps Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.