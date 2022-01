Jeux : Wordle, vous avez 6 essais pour trouver un mot de 5 lettres Posté par Koreus

Depuis quelques jours, le net s'enflamme pour un petit jeu en ligne : Wordle.

Vous connaissez Motus ? C'est le même principe. Vous devez trouver un mot de 5 lettres.

Vous pouvez faire jusqu'à 6 propositions. A chaque proposition, le jeu vous dira les lettres bien placées (en vert), mal placées (en jaune).

Le jeu est à l'origine en anglais, mais une version française existe aussi.

Dernière chose, c'est un mot par jour seulement



Wordle ou Wordle





Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 1038 Karma: 3652 Re: Wordle, vous avez 6 essais pour trouver un mot de 5 l... Re: Wordle, vous avez 6 essais pour trouver un mot de 5 l... 2 luddict Je viens d'arriver Inscrit le: 17/3/2012 Envois: 24 Karma: 168 Re: Wordle, vous avez 6 essais pour trouver un mot de 5 l... Re: Wordle, vous avez 6 essais pour trouver un mot de 5 l... 0 zoneh eh bien justement ! tiens !



sutom.nocle.fr/ eh bien justement ! tiens ! FffJjj Je suis accro Inscrit le: 18/3/2016 Envois: 919 Karma: 601 Re: Wordle, vous avez 6 essais pour trouver un mot de 5 l... Re: Wordle, vous avez 6 essais pour trouver un mot de 5 l... 3



Afficher le spoil



Trouvé en 4 essais LugerKain Je viens d'arriver Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 15 Re: Wordle, vous avez 6 essais pour trouver un mot de 5 l... Re: Wordle, vous avez 6 essais pour trouver un mot de 5 l... 1 @FffJjj on a tous le même mot ?! je l'ai trouvé a la dernière tentative, lancé au pif, je ne connaissais pas (je sais pas faire l'encart spoil) Le clavier qui trie les lettres simplifie beaucoup la tache Wiliwilliam La loi c'est moi Inscrit le: 7/4/2012 Envois: 33081 Karma: 11014 En ligne ! Re: Wordle, vous avez 6 essais pour trouver un mot de 5 l... Re: Wordle, vous avez 6 essais pour trouver un mot de 5 l... 1

Bon..

Bon..

Bon..



Vous navigateur est trop vieux Un mot par jour?Bon..Bon..Bon.. Uatuu Je m'installe Inscrit le: 15/7/2020 Envois: 293 Karma: 156 Re: Wordle, vous avez 6 essais pour trouver un mot de 5 l... Re: Wordle, vous avez 6 essais pour trouver un mot de 5 l... 0 ARUMS en 5 ligne.



J'ai appris un mot aujourd'hui... mais chez Beccaro, ça me paraissait plus simple. CrazyCow Kodak Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 16254 Karma: 22779 En ligne ! Re: Wordle, vous avez 6 essais pour trouver un mot de 5 l... Re: Wordle, vous avez 6 essais pour trouver un mot de 5 l... 0 Pas facile en Anglais ! Mais ça m'a permis d'apprendre un nouveau mot kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2359 Karma: 5069 En ligne ! Re: Wordle, vous avez 6 essais pour trouver un mot de 5 l... Re: Wordle, vous avez 6 essais pour trouver un mot de 5 l... 0

@Uatuu

Afficher le spoil ARUMS en 5 ligne.



J'ai appris un mot aujourd'hui... mais chez Beccaro, ça me paraissait plus simple.



@FffJjj a eut l'intelligence de mettre la balise "spoil"... Citation :a eut l'intelligence de mettre la balise "spoil"... Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.