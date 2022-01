Vidéo : Une voiture emprunte un escalier près d'un pont (Chine) Posté par THSSS

Une voiture roule sur les marches d'un escalier près d'un pont à Duyun, en Chine.



Vidéo (1mn14s) : Une voiture emprunte un escalier





Auteur Conversation LeFreund J'aime glander ici Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 5501 Karma: 14772 Re: Une voiture emprunte un escalier près d'un pont ... 5 humour A voir l'état des marches à la fin, elles sont "made in china" ? Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 4003 Karma: 16611 Re: Une voiture emprunte un escalier près d'un pont ... 2 Vu la vitesse à laquelle il va, il a l'air de ne pas vouloir abimer sa belle voiture... mais, du coup, s'il veut pas abimer sa belle voiture, qu'est-ce qu'il fout là ? PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 11957 Karma: 12300 Re: Une voiture emprunte un escalier près d'un pont ... 5

























humour A voir l'état des marches à la fin, elles sont "made in china" ? Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 4003 Karma: 16611 Re: Une voiture emprunte un escalier près d'un pont ... Re: Une voiture emprunte un escalier près d'un pont ... 2 Vu la vitesse à laquelle il va, il a l'air de ne pas vouloir abimer sa belle voiture... mais, du coup, s'il veut pas abimer sa belle voiture, qu'est-ce qu'il fout là ? PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 11957 Karma: 12300 Re: Une voiture emprunte un escalier près d'un pont ... Re: Une voiture emprunte un escalier près d'un pont ... 5

@Barbatos

Vu la vitesse à laquelle il va, il a l'air de ne pas vouloir abimer sa belle voiture... mais, du coup, s'il veut pas abimer sa belle voiture, qu'est-ce qu'il fout là ?



Bah il suit son GPS pardi ! JackVance Je suis accro Inscrit le: 3/2/2008 Envois: 752 Karma: 810 Re: Une voiture emprunte un escalier près d'un pont ... 0 "Je t'avais dit que c'était un bon raccourci !" Wasab_II Je suis accro Inscrit le: 30/12/2016 Envois: 536 Karma: 1104 Re: Une voiture emprunte un escalier près d'un pont ... 0 La vidéo démarre après qu'il ait pris les marches d'avant également. Faut croire qu'il s'est gouré d'endroit et comme il ne peut pas faire marche arrière, a cherché la meilleur solution pour s'en sortir

Kwisatz Je m'installe Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 329 Karma: 1268 Re: Une voiture emprunte un escalier près d'un pont ... 0 Un conseil: refaire le niveau d'huile kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2371 Karma: 5082 Re: Une voiture emprunte un escalier près d'un pont ... 1 Je ne connais pas un mot de chinois, mais je présume que le "Yooo" correspond au "Ooooh my gooooood" américain.



pOpO_510 Je m'installe Inscrit le: 17/4/2008 Envois: 365 Karma: 699 Re: Une voiture emprunte un escalier près d'un pont ... 0 Vends SUV état impeccable. Jamais roulé dans les escaliers. Vidange récente.



Jamais roulé dans les escaliers.

ocnerle Je m'installe Inscrit le: 19/8/2015 Envois: 104 Karma: 95 Re: Une voiture emprunte un escalier près d'un pont ... 0 le conducteur va passer un mauvais quart d heure