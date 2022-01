Vidéo : Un cascadeur vole à travers une camionnette roulant à 80 km/h Posté par Koreus

3 mois après s'être cassé la colonne vertébrale, le cascadeur russe Evgueni Tchebotarev s'amuse à voler à Traver une camionnette.



Vidéo (34s) : Voler à travers une camionnette

Faut battre le fer tant qu'il est chaud.

Sa deuxième tentative de suicide était-elle la bonne ?

Et surtout monsieur faut rester couché hein???!

Okay.

Au début j'ai cru que c'était un fou qui volait en wingsuit...

Lui, quand il te raconte sa journée au taf, tu ne t'endors pas !

Au vu des risques encourus, ils auraient pu prévoir du matériel de prises autre qu'un vieux portable qui filme à la verticale, non ?

Il est aussi con que son chat