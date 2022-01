Vidéo : Une comparaison de la taille des plus grandes statues Posté par Koreus

Une animation 3D pour comparer la taille des plus grandes statues du monde.



Vidéo (1mn51s) : Comparaison de la taille des plus grandes statues





PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 11964 Karma: 12343 Re: Une comparaison de la taille des plus grandes statues 5 J'ai fait comme ils ont dit, j'ai mis des écouteurs, mais j'ai pas compris pourquoi... zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 1044 Karma: 3676 En ligne ! Re: Une comparaison de la taille des plus grandes statues 1 j'ai déjà comparé la taille, mais ce n'étais pas des statues!! Jay_Padami Je m'installe Inscrit le: 17/10/2012 Envois: 183 Karma: 121 Re: Une comparaison de la taille des plus grandes statues 0 nul Tempo123 Je m'installe Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 108 Karma: 504 Re: Une comparaison de la taille des plus grandes statues 2 Sans vouloir être tatillon : l'ataturk mask ne semble pas être une statue, mais une sculpture d'un rocher à l'image du Mont rushmore qui lui n'apparait pas... kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2376 Karma: 5096 Re: Une comparaison de la taille des plus grandes statues 0

zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 1044 Karma: 3676 En ligne ! Re: Une comparaison de la taille des plus grandes statues 0

non mais j'ai un ENORME nez