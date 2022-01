Vidéo : Comment réagissent différentes générations après s'être cognées dans un mur Posté par THSSS

Un comédien s'est amusé à parodier différentes générations face à un mur.



Vidéo (30s) : Différentes générations vs Mur





MAC_Ak Je m'installe Inscrit le: 4/4/2016 Envois: 304 Karma: 1315 Re: Comment réagissent différentes générations après s&ap... 0 Huceval Je suis accro Inscrit le: 17/6/2008 Envois: 1307 Karma: 468 Re: Comment réagissent différentes générations après s&ap... 0 1989 représente o/ Buhcheron Je viens d'arriver Inscrit le: 11/5/2011 Envois: 59 Karma: 121 En ligne ! Re: Comment réagissent différentes générations après s&ap... 0 Je me retrouve assez bien.

J'insulte souvent les objets quand ils me font mal !

Après je sais pas pour les autres générations. Bukowski Je m'installe Inscrit le: 12/7/2021 Envois: 121 Karma: 256 En ligne ! Re: Comment réagissent différentes générations après s&ap... 0 Cette vidéo est un fake : Neymar est né en 1992, pas en 2000. Olyer Je masterise ! Inscrit le: 22/5/2015 Envois: 2198 Karma: 2411 En ligne ! Re: Comment réagissent différentes générations après s&ap... 0 Donc ma génération est violente