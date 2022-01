Je suis accro Inscrit le: 1/3/2012 Envois: 689 Karma: 457 En ligne !

Re: Un homme repousse l'attaque d'un ours contr... Re: Un homme repousse l'attaque d'un ours contr... 3 et pendant ce temps en russie :





Quand en Russie un énorme ours offre à son ami l’homme les plus gros des câlins