Vidéo : Une Bugatti Chiron à 417 km/h sur une autoroute allemande Posté par Koreus

Un automobiliste atteint la vitesse de 417 km/h sur une autoroute allemande au volant d'une Bugatti Chiron.



Vidéo (3mn20s) : Bugatti Chiron à 417 km/h sur l’Autobahn





Miribo Je suis accro Inscrit le: 22/5/2012 Envois: 901 Karma: 1843 Re: Une Bugatti Chiron à 417 km/h sur une autoroute allem... Re: Une Bugatti Chiron à 417 km/h sur une autoroute allem... 1 Dommage de ne pas voir la consommation instantanée ! J'avais entendu que l autonomie en carburant à vitesse max est de 15 minutes. Goth-Ame Je m'installe Inscrit le: 18/12/2017 Envois: 178 Karma: 215 En ligne ! Re: Une Bugatti Chiron à 417 km/h sur une autoroute allem... Re: Une Bugatti Chiron à 417 km/h sur une autoroute allem... 0 Très mal réglée sa caisse, moi je fais une vitesse de croisière d'un peu plus de 450km/h avec la mienne et même des pics à 500 avec la nitro sur The Crew 2 ^^ maxbren Je m'installe Inscrit le: 12/9/2015 Envois: 181 Karma: 741 Re: Une Bugatti Chiron à 417 km/h sur une autoroute allem... Re: Une Bugatti Chiron à 417 km/h sur une autoroute allem... 0 Pour les questions sur la combinaison intégrale du conducteur: c'est pour refaire correctement entre les 2 puzzles humain au moindre imprévu. drixxx Je viens d'arriver Inscrit le: 12/5/2017 Envois: 5 Re: Une Bugatti Chiron à 417 km/h sur une autoroute allem... Re: Une Bugatti Chiron à 417 km/h sur une autoroute allem... 0 Avec de la circulation dans les 2 sens? Sans déconner?



Les prouesses techniques oui, la mise en danger d'innocents, non. Dikachu Je m'installe Inscrit le: 18/10/2016 Envois: 431 Karma: 1263 Re: Une Bugatti Chiron à 417 km/h sur une autoroute allem... Re: Une Bugatti Chiron à 417 km/h sur une autoroute allem... 0 ... Il y a intérêt à y avoir une station service toutes les 20 bornes... PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 11975 Karma: 12373 En ligne ! Re: Une Bugatti Chiron à 417 km/h sur une autoroute allem... Re: Une Bugatti Chiron à 417 km/h sur une autoroute allem... 1



Dommage qu'il n'y ait pas une ligne à grande vitesse juste à côté... Snorri Je viens d'arriver Inscrit le: 16/11/2013 Envois: 81 Karma: 220 Re: Une Bugatti Chiron à 417 km/h sur une autoroute allem... Re: Une Bugatti Chiron à 417 km/h sur une autoroute allem... 2 Ya vraiment des gens avec des passions de merde. Kalannar Je viens d'arriver Inscrit le: 8/7/2010 Envois: 64 Karma: 101 Re: Une Bugatti Chiron à 417 km/h sur une autoroute allem... Re: Une Bugatti Chiron à 417 km/h sur une autoroute allem... 1 Chez nous, tu peux être sûr que c'est impossible…



La vitesse, certes…



Mais surtout parce que trop de gens ont peurs d'être à droite et campent sur cette putain de voie du milieu !!!! Soyarow Je m'installe Inscrit le: 19/10/2019 Envois: 137 Karma: 318 Re: Une Bugatti Chiron à 417 km/h sur une autoroute allem... Re: Une Bugatti Chiron à 417 km/h sur une autoroute allem... 0 Je ne m'amuserait jamais à faire cela, même si j'y ai le droit à cause de mec comme ça que l'on peut croiser.

emergency braking @ 230 kph





Adriano_ Je masterise ! Inscrit le: 17/6/2005 Envois: 3386 Karma: 1667 Re: Une Bugatti Chiron à 417 km/h sur une autoroute allem... Re: Une Bugatti Chiron à 417 km/h sur une autoroute allem... 0



At this moment he kwew... he fucked up nilsss Je suis accro Inscrit le: 23/10/2011 Envois: 1211 Karma: 2223 En ligne ! Re: Une Bugatti Chiron à 417 km/h sur une autoroute allem... Re: Une Bugatti Chiron à 417 km/h sur une autoroute allem... 0 Hooooly molly ! (pour les connaisseurs de autotopnl) Koreame Je masterise ! Inscrit le: 9/12/2012 Envois: 2271 Karma: 2393 Re: Une Bugatti Chiron à 417 km/h sur une autoroute allem... Re: Une Bugatti Chiron à 417 km/h sur une autoroute allem... 0 La Bugatti Chiron à 417 km/h, moi aussi, mais beaucoup moins vite, et de ce que j'ai mangé. Jinroh Spécial K Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5242 Karma: 7935 En ligne ! Re: Une Bugatti Chiron à 417 km/h sur une autoroute allem... Re: Une Bugatti Chiron à 417 km/h sur une autoroute allem... 0 Les gens a coté ont chier liquide.