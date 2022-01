Vidéo : Une voiture fait un dangereux demi-tour au bord d'un précipice Posté par LeFreund

Une voiture fait un dangereux demi-tour sur une allée au bord d'un précipice.



Vidéo (1mn35s) : Demi-tour dangereux au bord d'un précipice





Vidéo : Un camion fait demi-tour au bord d'un ravin Vidéo : Demi-tour comme un boss avec un camion-citerne Vidéo : Le demi-tour impossible Source : Forum





The driving expert demonstrates the very narrow road U-turn skills

LeFreund J'aime glander ici Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 5521 Karma: 14831 Re: Une voiture fait un dangereux demi-tour au bord d&apo... Re: Une voiture fait un dangereux demi-tour au bord d&apo... 2 Pourtant normalement, qui fait le malin, fini dans le ravin! djerbien Je viens d'arriver Inscrit le: 6/1/2020 Envois: 27 Karma: 78 Re: Une voiture fait un dangereux demi-tour au bord d&apo... Re: Une voiture fait un dangereux demi-tour au bord d&apo... 2 pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué PuliTNT Dalmatiens Inscrit le: 20/11/2018 Envois: 101 Karma: 80 Re: Une voiture fait un dangereux demi-tour au bord d&apo... Re: Une voiture fait un dangereux demi-tour au bord d&apo... 0 Vas-y Roger, t'es large! DaftEndive Je viens d'arriver Inscrit le: 6/9/2018 Envois: 72 Karma: 255 Re: Une voiture fait un dangereux demi-tour au bord d&apo... Re: Une voiture fait un dangereux demi-tour au bord d&apo... 0 Le fameux demi-tour en vingt-huit temps. Kwisatz Je m'installe Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 338 Karma: 1283 Re: Une voiture fait un dangereux demi-tour au bord d&apo... Re: Une voiture fait un dangereux demi-tour au bord d&apo... 10 Vous navigateur est trop vieux Jinroh Spécial K Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5244 Karma: 7936 Re: Une voiture fait un dangereux demi-tour au bord d&apo... Re: Une voiture fait un dangereux demi-tour au bord d&apo... 1 C est le genre de personne qui, quand elle a une idée en tête, rien ne l arrête !! Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2089 Karma: 3593 En ligne ! Re: Une voiture fait un dangereux demi-tour au bord d&apo... Re: Une voiture fait un dangereux demi-tour au bord d&apo... 1 Trop facile, essaie avec un car Makrout Je viens d'arriver Inscrit le: 9/5/2017 Envois: 27 Karma: 52 Re: Une voiture fait un dangereux demi-tour au bord d&apo... Re: Une voiture fait un dangereux demi-tour au bord d&apo... 2 C'est ballot franchement, j'connais le coin , y a un rond-point à 200m. Harkham22 Je viens d'arriver Inscrit le: 3/6/2020 Envois: 3 Re: Une voiture fait un dangereux demi-tour au bord d&apo... Re: Une voiture fait un dangereux demi-tour au bord d&apo... 0 J'me demande bien ce qui justifie qu'une marche arrière n'est pas viable ? dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2738 Karma: 6964 Re: Une voiture fait un dangereux demi-tour au bord d&apo... Re: Une voiture fait un dangereux demi-tour au bord d&apo... 1 faut vraiment pas aimer la marche arrière !!!!! Doc38 Je viens d'arriver Inscrit le: 11/9/2013 Envois: 39 Karma: 84 Re: Une voiture fait un dangereux demi-tour au bord d&apo... Re: Une voiture fait un dangereux demi-tour au bord d&apo... 5 Sous un autre angle:





The driving expert demonstrates the very narrow road U-turn skills Nertios Je m'installe Inscrit le: 20/5/2010 Envois: 112 Karma: 278 Re: Une voiture fait un dangereux demi-tour au bord d&apo... Re: Une voiture fait un dangereux demi-tour au bord d&apo... 2





The driving expert demonstrates the very narrow road U-turn skills Manifestement c'est une chaine qui ne fait que des vidéos de ce genre. D'ailleurs, il y a un autre point de vue, et le "précipice" est tout de suite beaucoup moins impressionnant.The driving expert demonstrates the very narrow road U-turn skills tictof Je suis accro Inscrit le: 9/8/2007 Envois: 783 Karma: 433 Re: Une voiture fait un dangereux demi-tour au bord d&apo... Re: Une voiture fait un dangereux demi-tour au bord d&apo... 0 @Doc38 @Nertios : Au vu du sigle WRC sur la portière, je me doutais que c'était un truc du genre. Ca n'enlève rien à la performance mais ça permet de recontextualiser le danger