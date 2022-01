Je viens d'arriver Inscrit le: 16/4/2021 Envois: 15 En ligne !

Bon déjà j'apprends que les loutres kiffent les huitres, ok première chose mais surtout qu'elles savent comment les ouvrir et sans se blesser comme dans Youpi Matin !La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=2854983 Les Inconnus - Youpi matinMais elles sont surtout trop connes, il existe Fast Huitre, plus rapide, économique et surtout moins bruyant et respectueux des rochers !