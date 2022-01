Vidéo : La pente maximale pour un véhicule en pièces de Lego Posté par -MaDJiK-

Quelle est la pente maximale qui peut être gravie par un véhicule en pièces de Lego ?



Vidéo (3mn20s) : Pente maximale pour un véhicule en Lego





Sur le même sujet :

Vidéo : L'importance d'une bonne répartition des charges sur une remorque Vidéo : Construction souple en LEGO Vidéo : Expériences avec l'émetteur d'un micro-ondes Source : Forum

WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 3098 Karma: 10042 Re: La pente maximale pour un véhicule en pièces de Lego 2 A partir de 63, l'auteur a dût boire les degrés supplémentaire. Fredeuh Je m'installe Inscrit le: 15/6/2014 Envois: 118 Karma: 275 Re: La pente maximale pour un véhicule en pièces de Lego 4 J'ai suivi ça avec des yeux d'enfant Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 6007 Karma: 5794 Re: La pente maximale pour un véhicule en pièces de Lego 1 On tient à préciser qu'aucun lego n'a été blessé ou torturé pendant l'expérience. Gibet Je viens d'arriver Inscrit le: 23/7/2021 Envois: 40 Re: La pente maximale pour un véhicule en pièces de Lego 1 Excellent! Belle illustration du génie humain. Goth-Ame Je m'installe Inscrit le: 18/12/2017 Envois: 182 Karma: 227 Re: La pente maximale pour un véhicule en pièces de Lego 0



Un peu de lecture pour les anglophones https://www.brothers-brick.com/2020/01/31/a-history-of-lego-education-part-2-path-to-mindstorms-feature/ 95% des mecs gardent l'esprit de "gamins" et feraient toutes une flopée de délire avec des légos. Perso, à plus de 40 ans, j'ai toujours quelques modèles techniques dont le 8094: Control Centre

Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 4006 Karma: 16624 En ligne ! Re: La pente maximale pour un véhicule en pièces de Lego 0 billyboy45 Je suis accro Inscrit le: 17/7/2008 Envois: 1115 Karma: 1837 Re: La pente maximale pour un véhicule en pièces de Lego 0 Gudevski J'adore sa chaine, je la regarde souvent pour m'endormir, et pour le coup des vidéos où il "torture" des Lego y'en a quelques unes oui !





What Happens If You TWIST a Lego Axle HARD?

Soyarow Je m'installe Inscrit le: 19/10/2019 Envois: 138 Karma: 325 Re: La pente maximale pour un véhicule en pièces de Lego 0 Je m'étonne d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout.