Vidéo : Un motard de la police escorte une ambulance dans les rues de Séoul Posté par LeFreund

Un motard de la police escorte une ambulance en pleine heure de pointe dans les rues de Séoul, en Corée du Sud.



Vidéo (4mn47s) : Un motard de la police escorte une ambulance à Séoul





Énormément de respect pour ces ambulanciers devant conduire d'une manière vite et stable.

En attendant, truc qui m'énerve le plus c'est que les gens écoute parfois leur musique tellement fort qu'ils se coupent littéralement de la circulation!

Et qui sait, il a sûrement pu sauver une vie.

Si c'était en France, tu aurais sûrement un abruti qui te lâcherait un ACAB + la mention "La police tue"



J'ai - failli - faire une crise cardiaque en regardant cette vidéo. Appelez moi une ambulance ...

J'habite a Seoul et juste en bas, il y a un gros carrefour. Je vous assure que j'entend les sirènes pendant au moins une minute en bas tous les jours parce qu'ils restent bloque et que personne ne bouge parce que tout le monde s'en bas les couilles. J'essaierai de prendre une vidéo un jour ...

Vu la circulation à Paris, je pense que t'as le temps de mourir 3x