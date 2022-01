Vidéo : Un pigeon apprend à faire des voltiges Posté par THSSS

Dans un jardin, une personne filme un pigeon voltigeur



Vidéo (9s) : Pigeon voltigeur débutant





Variel Je poste trop Inscrit le: 8/1/2009 Envois: 15253 Karma: 5433 Re: Un pigeon apprend à faire des voltiges Re: Un pigeon apprend à faire des voltiges 1 Un croisement d'autruche boréale ? Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 4007 Karma: 16626 Re: Un pigeon apprend à faire des voltiges Re: Un pigeon apprend à faire des voltiges 0 Il a pas l'air en forme ce pigeon... Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 6009 Karma: 5795 Re: Un pigeon apprend à faire des voltiges Re: Un pigeon apprend à faire des voltiges 0 Juste bon pour KFC. Gotalife Je viens d'arriver Inscrit le: 1/12/2020 Envois: 45 Karma: 116 Re: Un pigeon apprend à faire des voltiges Re: Un pigeon apprend à faire des voltiges 0

15 minutes plus tôt Jinroh Spécial K Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5250 Karma: 7946 Re: Un pigeon apprend à faire des voltiges Re: Un pigeon apprend à faire des voltiges 1 C est une variante du "ramasser le savon". asm63 Je suis accro Inscrit le: 12/4/2018 Envois: 1342 Karma: 611 Re: Un pigeon apprend à faire des voltiges Re: Un pigeon apprend à faire des voltiges 0 Problème neurologique ? Ou physique ?



Je ne lui donne pas longtemps à vivre. Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 867 Karma: 3414 En ligne ! Re: Un pigeon apprend à faire des voltiges Re: Un pigeon apprend à faire des voltiges 1 Comme le disait si justement...bah je ne sais plus, on s'en fout :



"Un pigeon, c'est plus con qu'un dauphin, d'accord... mais ça vole."



Et bien même pas ! Dagon Je viens d'arriver Inscrit le: 31/1/2016 Envois: 79 Re: Un pigeon apprend à faire des voltiges Re: Un pigeon apprend à faire des voltiges 1 Probablement un pigeon "rouleur" ou "culbutant".



