Vidéo : Une poussette tombe à l'eau au port de Volendam (Pays-Bas) Posté par Skwatek

Une femme lâche une poussette qui se met alors à dévaler une digue avant de tomber à l'eau à Volendam, aux Pays-Bas.



Vidéo (1mn7s) : Une poussette tombe à l'eau dans un port





Emerys Je suis accro Inscrit le: 24/4/2006 Envois: 901 Karma: 1072 Re: Une poussette tombe à l'eau au port de Volendam ... 0 Ça aurait pu être : Combo 1 noyé - 1 kidnappé AlexKidd Je suis accro Inscrit le: 26/7/2004 Envois: 640 Karma: 427 Re: Une poussette tombe à l'eau au port de Volendam ... 3 Je sais pas ce qui me fait le plus stressé, la scène ou cette musique de fond... LeFreund J'aime glander ici Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 5525 Karma: 14842 Re: Une poussette tombe à l'eau au port de Volendam ... 0 vous êtes sûr que c'est pas à "VolenDEdam? LugerKain Je viens d'arriver Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 22 Karma: 60 En ligne ! Re: Une poussette tombe à l'eau au port de Volendam ... 0



il parait que le bébé a kiffé LugerKain Je viens d'arriver Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 22 Karma: 60 En ligne ! Re: Une poussette tombe à l'eau au port de Volendam ... 0 double post Exotope Je suis accro Inscrit le: 30/12/2020 Envois: 574 Karma: 786 Re: Une poussette tombe à l'eau au port de Volendam ... 0 Surtout, ne te presse pas! Bravo aux passants (qui, eux, se jettent à l'eau) ! Jebia Je suis accro Inscrit le: 14/10/2011 Envois: 892 Karma: 451 En ligne ! Re: Une poussette tombe à l'eau au port de Volendam ... 1 Maman quelques années plutard:



Et voilà c'est pour cela que vous n'aller plus chez mamie ! Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 6011 Karma: 5796 Re: Une poussette tombe à l'eau au port de Volendam ... 0

La vidéo est déjà passée :



La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=2811453 Le Cuirassé Potemkine - Les escaliers d'Odessa Eisenstein pas mort. Schau Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1617 Karma: 1742 En ligne ! Re: Une poussette tombe à l'eau au port de Volendam ... 0 C'te seconde où elle reste à avancer doucement... J'sais pas comment j'aurai réagis à sa place bien sûr... en fait, si... j'aurai mis le frein (c't'un réflexe, arrêt poussette, frein, plat pas plat, frein, en pente double-vérification, au métro triple-vérification).