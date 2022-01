Vidéo : Un village penché dans le parc d'attractions Xenses (Mexique) Posté par THSSS

Marcher dans un environnement où les montées descendent et les descentes montent.



Vidéo (1mn43s) : Village penché au parc d'attractions Xenses





Auteur Conversation zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 1046 Karma: 3681 En ligne ! Re: Un village penché dans le parc d'attractions Xen... Re: Un village penché dans le parc d'attractions Xen... 4 Pour vivre cette sensation, il existe l'alcool, pas besoin d'aller au Mexique!



EDIT: je me pose une question: à votre avis, si tu vas dans ce parc d'attraction en étant bourré, est-ce que l'effet s'annule? Jujube51 Je m'installe Inscrit le: 30/10/2019 Envois: 187 Karma: 856 Re: Un village penché dans le parc d'attractions Xen... Re: Un village penché dans le parc d'attractions Xen... 1 Ça fait mal au cerveau et aux yeux cette vidéo!



EDIT: je me pose une question: à votre avis, si tu vas dans ce parc d'attraction en étant bourré, est-ce que l'effet s'annule? Jujube51 Je m'installe Inscrit le: 30/10/2019 Envois: 187 Karma: 856 Re: Un village penché dans le parc d'attractions Xen... Re: Un village penché dans le parc d'attractions Xen... 1 Ça fait mal au cerveau et aux yeux cette vidéo!

Tout le monde aura remarqué la tenue de la dame blonde qui arrive par la droite au milieu de la vidéo et qui laisse apparaître une sacrée belle paire de crocs! Nebinaf Je suis accro Inscrit le: 22/1/2014 Envois: 1289 Karma: 1885 Re: Un village penché dans le parc d'attractions Xen... Re: Un village penché dans le parc d'attractions Xen... 0 Annie are you OK?

Are you OK Annie? Ceriug Je suis accro Inscrit le: 22/1/2012 Envois: 557 Karma: 748 Re: Un village penché dans le parc d'attractions Xen... Re: Un village penché dans le parc d'attractions Xen... 0 @zoneh

Je pense plutôt que tu vas finir peintre. Kratos2077 Je suis accro Inscrit le: 13/1/2021 Envois: 637 Karma: 250 En ligne ! Re: Un village penché dans le parc d'attractions Xen... Re: Un village penché dans le parc d'attractions Xen... 0 Je pense que c'est une attraction à vivre plutôt qu à voir en images. Je n'arrive pas a percevoir la moindre sensation dans cette vidéo. dylsexique Je suis accro Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 1948 Karma: 7195 En ligne ! Re: Un village penché dans le parc d'attractions Xen... Re: Un village penché dans le parc d'attractions Xen... 0 @Kratos2077



Tout le principe de ce village, c'est de donner l'impression que c'est droit alors que c'est penché.



Haut