Vidéo : Une Porsche percute des piétons dans une rue de Hong Kong Posté par Skwatek

Le conducteur d'une Porsche perd subitement le contrôle de sa voiture et percute plusieurs piétons dans une rue de Hong Kong.



Vidéo (45s) : Une Porsche percute des piétons à Hong Kong





ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1700 Karma: 3172 Re: Une Porsche percute des piétons dans une rue de Hong ... 8 Je vois pas trop de perte subite de contrôle, je vois surtout quelqu'un ne connaissant pas sa voiture... Schau Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1619 Karma: 1749 Re: Une Porsche percute des piétons dans une rue de Hong ... 5 Ah c'est sûr que se tromper de pédale sur une Porsche, c'est plus impressionnant que sur une Twingo.

11 commentaires Auteur Conversation ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1700 Karma: 3172 Re: Une Porsche percute des piétons dans une rue de Hong ... Re: Une Porsche percute des piétons dans une rue de Hong ... 8 Je vois pas trop de perte subite de contrôle, je vois surtout quelqu'un ne connaissant pas sa voiture... Schau Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1619 Karma: 1749 Re: Une Porsche percute des piétons dans une rue de Hong ... Re: Une Porsche percute des piétons dans une rue de Hong ... 5 Ah c'est sûr que se tromper de pédale sur une Porsche, c'est plus impressionnant que sur une Twingo. Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 6016 Karma: 5808 Re: Une Porsche percute des piétons dans une rue de Hong ... Re: Une Porsche percute des piétons dans une rue de Hong ... 2 Entre le soldat qui se fait écraser et l'éboueur percuté, Koréus vire au hard. Vulcatrash Je masterise ! Inscrit le: 9/1/2013 Envois: 2166 Karma: 211 Re: Une Porsche percute des piétons dans une rue de Hong ... Re: Une Porsche percute des piétons dans une rue de Hong ... 0 @ThomGamer le premier étant la résultante du second nous sommes bien sur une perte de contrôle. dubstyle Je suis accro Inscrit le: 21/2/2005 Envois: 929 Karma: 1443 Re: Une Porsche percute des piétons dans une rue de Hong ... Re: Une Porsche percute des piétons dans une rue de Hong ... 1



Superbe esquive du gars qui tire un transpalette ! (par contre le transpalette et son contenu prennent cher) RicoSM Je m'installe Inscrit le: 5/11/2007 Envois: 149 Karma: 200 Re: Une Porsche percute des piétons dans une rue de Hong ... Re: Une Porsche percute des piétons dans une rue de Hong ... 0 C'est moi ou les videos du moment montrent beauvoup d'accidents de personnes...



Je ne sais pas pour vous mais moi je ne trouve pas ça plus drôle que ça...



Avant que vous me traitiez de rabat joie, j'aime bien les " fails en série " de Koreusity, et même aussi si la vidéo est spectaculaire... Mais la on voit juste des gens se faire écraser par un véhicule...



Voila, c'est tout... Bisous sur les fesses oui-mais-non Je m'installe Inscrit le: 13/6/2017 Envois: 259 Karma: 446 Re: Une Porsche percute des piétons dans une rue de Hong ... Re: Une Porsche percute des piétons dans une rue de Hong ... 2 C'est pourtant pas compliqué, il suffit de retenir que le frein est à droite et l'accélérateur est à..., ou le contraire. Sirmatheos Je m'installe Inscrit le: 19/11/2015 Envois: 299 Karma: 167 Re: Une Porsche percute des piétons dans une rue de Hong ... Re: Une Porsche percute des piétons dans une rue de Hong ... 0

@Schau

Ah c'est sûr que se tromper de pédale sur une Porsche, c'est plus impressionnant que sur une Twingo.



Ah bah voilà ca tape sur les ptites titines du coup c'est honteux les twingo sont gentilles il faut les laisser tranquilles ! et OUI je roule en twingo ! (mais clairement on passe pas du 1 au 100 en 3 secondes avec une ptite voiture) TovahCat Je m'installe Inscrit le: 25/7/2006 Envois: 117 Karma: 158 Re: Une Porsche percute des piétons dans une rue de Hong ... Re: Une Porsche percute des piétons dans une rue de Hong ... 0



Oh la tronche du truc qui sort de la bagnole en plus, c'est le sheitan elle est possédée madflo Je m'installe Inscrit le: 1/6/2007 Envois: 188 Karma: 106 Re: Une Porsche percute des piétons dans une rue de Hong ... Re: Une Porsche percute des piétons dans une rue de Hong ... 1 Toutes ces voitures avec des monstres sous le capot mais qui au final sont dédiés à la circulations publique.

Pourquoi on ne mettrait pas un moteur de twingo dans cette voiture histoire de rendre moins risqué les erreurs de conduites comme celle là ? ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1700 Karma: 3172 Re: Une Porsche percute des piétons dans une rue de Hong ... Re: Une Porsche percute des piétons dans une rue de Hong ... 0

@Sirmatheos



Ah bah voilà ca tape sur les ptites titines du coup c'est honteux les twingo sont gentilles il faut les laisser tranquilles ! et OUI je roule en twingo ! (mais clairement on passe pas du 1 au 100 en 3 secondes avec une ptite voiture)



Je viens de sortir d'une semaine de location d'une "petite voiture" (Honda e), je sais pas pour la twingo electrique mais en tous cas le 0 à 100 c'était impressionnant (moins de 10secondes je dirais), clairement t'as pas intérêt à te tromper de pédale !