Vidéo : Un policier ne comprend pas le langage d'un automobiliste (Belgique) Posté par Skwatek

En Belgique, un policier ne comprend pas le langage d'un automobiliste et préfère le laisser repartir.







Vidéo (1mn16s) : Un policier ne comprend pas un automobiliste (Belgique)





Vidéo : Vous prévoyez une gastro ou quoi ? (Confinement) Vidéo : Faire un selfie avec les gendarmes Vidéo : Un gendarme se casse la gueule Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation PuliTNT Je m'installe Inscrit le: 20/11/2018 Envois: 102 Karma: 81 Re: Un policier ne comprend pas le langage d'un auto... Re: Un policier ne comprend pas le langage d'un auto... 0 On va encore passer pour des glands ^^ Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2091 Karma: 3599 En ligne ! Re: Un policier ne comprend pas le langage d'un auto... Re: Un policier ne comprend pas le langage d'un auto... 0 Ah, ces charabiens, aucun effort d'intégration ! Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 4008 Karma: 16638 Re: Un policier ne comprend pas le langage d'un auto... Re: Un policier ne comprend pas le langage d'un auto... 11



(N'empêche, ce gendarme(policier ?) a l'air sacrément sympa et patient) gnarf2 Je m'installe Inscrit le: 11/4/2019 Envois: 447 Karma: 996 Re: Un policier ne comprend pas le langage d'un auto... Re: Un policier ne comprend pas le langage d'un auto... 0 Vous rigolez tous là, mais j'ai pas bien compris. Tophus Je suis accro Inscrit le: 1/3/2012 Envois: 698 Karma: 467 Re: Un policier ne comprend pas le langage d'un auto... Re: Un policier ne comprend pas le langage d'un auto... 0 Barbatos Il fait plein de vidéo sur youtube si ca t'intéresse. Après te dire si il est sympa et patient je sais pas je n'ai jamais regardé asm63 Je suis accro Inscrit le: 12/4/2018 Envois: 1343 Karma: 617 Re: Un policier ne comprend pas le langage d'un auto... Re: Un policier ne comprend pas le langage d'un auto... 4

@PuliTNT

On va encore passer pour des glands ^^

On = les belges ?



Parce que pour le coup, je trouve le policier sympa et patient.



À moins que tu parles de l'automobiliste ? Mais des mecs comme ça (des vieux notamment) qui baragouinent des trucs incompréhensibles, il y en a partout.





D'ailleurs ça me rappelle une vidéo de la série policière des deux minutes du peuple.



Citation :On = les belges ?Parce que pour le coup, je trouve le policier sympa et patient.À moins que tu parles de l'automobiliste ? Mais des mecs comme ça (des vieux notamment) qui baragouinent des trucs incompréhensibles, il y en a partout.D'ailleurs ça me rappelle une vidéo de la série policière des deux minutes du peuple.Les 2 minutes du peuple – Série policière – Le marin – François Pérusse (Europe) Lionskunk Je viens d'arriver Inscrit le: 12/10/2014 Envois: 29 Karma: 68 Re: Un policier ne comprend pas le langage d'un auto... Re: Un policier ne comprend pas le langage d'un auto... 0 même pas un petit contrôle alcoolémie ?!? nilsss Je suis accro Inscrit le: 23/10/2011 Envois: 1214 Karma: 2226 En ligne ! Re: Un policier ne comprend pas le langage d'un auto... Re: Un policier ne comprend pas le langage d'un auto... 0

@Lionskunk

même pas un petit contrôle alcoolémie ?!?



