Vidéo : Comment ne pas éteindre un incendie avec un seau d'eau Posté par THSSS

Un homme essaie d'éteindre un incendie d'appartement avec un seau d'eau.



Vidéo (26s) : Seau d'eau vs Incendie





Vidéo : Feu de friteuse (Fail) Vidéo : Des pompiers jettent des enfants dans un incendie Vidéo : Des pompiers éteignent un feu de véhicule (Fail) Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Soyarow Je m'installe Inscrit le: 19/10/2019 Envois: 140 Karma: 326 Re: Comment ne pas éteindre un incendie avec un seau d&ap... Re: Comment ne pas éteindre un incendie avec un seau d&ap... 0 C’est toujours mieux que de rien foutre et rire de la situation. Nefro Je suis accro Inscrit le: 13/5/2014 Envois: 960 Karma: 1092 Re: Comment ne pas éteindre un incendie avec un seau d&ap... Re: Comment ne pas éteindre un incendie avec un seau d&ap... 1

@Soyarow

C’est toujours mieux que de rien foutre et rire de la situation.



Ben en même temps les gens sont sensé faire quoi ? Tu vas pas t'improviser pompier mais l'intention du papy était bonne c'est sûr.... Citation :Ben en même temps les gens sont sensé faire quoi ? Tu vas pas t'improviser pompier mais l'intention du papy était bonne c'est sûr.... Phanou6942 Je masterise ! Inscrit le: 16/12/2013 Envois: 3156 Karma: 757 Re: Comment ne pas éteindre un incendie avec un seau d&ap... Re: Comment ne pas éteindre un incendie avec un seau d&ap... 0 en plus c'était de l'essence Kwisatz Je m'installe Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 343 Karma: 1321 Re: Comment ne pas éteindre un incendie avec un seau d&ap... Re: Comment ne pas éteindre un incendie avec un seau d&ap... 0 sortez le pop corn Comme nous avec les masquessortez le pop corn WalkerBip Je m'installe Inscrit le: 1/1/2015 Envois: 118 Karma: 212 Re: Comment ne pas éteindre un incendie avec un seau d&ap... Re: Comment ne pas éteindre un incendie avec un seau d&ap... 0 Comment ne pas filmer horizontalement avec un smartphone sdfsdf Je m'installe Inscrit le: 4/2/2016 Envois: 463 Karma: 82 Re: Comment ne pas éteindre un incendie avec un seau d&ap... Re: Comment ne pas éteindre un incendie avec un seau d&ap... 0 oui bon après on est aussi dans les pays des Bisounours hein nilsss Je suis accro Inscrit le: 23/10/2011 Envois: 1215 Karma: 2243 Re: Comment ne pas éteindre un incendie avec un seau d&ap... Re: Comment ne pas éteindre un incendie avec un seau d&ap... 0 Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 7818 Karma: 3358 Re: Comment ne pas éteindre un incendie avec un seau d&ap... Re: Comment ne pas éteindre un incendie avec un seau d&ap... 0 Il n'a pas dû voir Gravity celui là. EndymionRaul Je suis accro Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 848 Karma: 772 Re: Comment ne pas éteindre un incendie avec un seau d&ap... Re: Comment ne pas éteindre un incendie avec un seau d&ap... 0

@nilsss





C'est amusant peut-être ? Citation :C'est amusant peut-être ? LugerKain Je viens d'arriver Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 25 Karma: 70 Re: Comment ne pas éteindre un incendie avec un seau d&ap... Re: Comment ne pas éteindre un incendie avec un seau d&ap... 0 Perso je pense que je serais parti chercher une échelle, une voiture, un camion pour qu'il se gare en dessous, ça fera moins haut



C'est couleur feu je trouve derrière eux au fond de leur appart, faut qu'ils sortent de là au plus vite Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.