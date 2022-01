Vidéo : Un petit chien est catapulté par une voiture Posté par THSSS

Une voiture manœuvre et catapulte un petit chien qui observait tranquillement au bord de la route.







Vidéo (11s) : Un chien catapulté par une voiture





Sur le même sujet :

Vidéo : Catapulte à écureuil Vidéo : Effet catapulte avec un chat Vidéo : Chien chanceux vs Voiture de rallye Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation LeFreund J'aime glander ici Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 5528 Karma: 14850 Re: Un petit chien est catapulté par une voiture Re: Un petit chien est catapulté par une voiture 3 il faut quand même un sacré alignement de planètes pour que ça arrive! gg! nakag Je suis accro Inscrit le: 30/11/2011 Envois: 728 Karma: 1685 Re: Un petit chien est catapulté par une voiture Re: Un petit chien est catapulté par une voiture 0 C'est mal d'en rire? WalkerBip Je m'installe Inscrit le: 1/1/2015 Envois: 120 Karma: 212 Re: Un petit chien est catapulté par une voiture Re: Un petit chien est catapulté par une voiture 0 Bonjour, je suis Médor de Car-ouaf, un impact sur votre vitre? kikekoi Je suis accro Inscrit le: 24/1/2008 Envois: 960 Karma: 1042 En ligne ! Re: Un petit chien est catapulté par une voiture Re: Un petit chien est catapulté par une voiture 0

Ce qu'a vu le conducteur sur sa vitre... Ce qu'a vu le conducteur sur sa vitre... Nefro Je suis accro Inscrit le: 13/5/2014 Envois: 961 Karma: 1097 En ligne ! Re: Un petit chien est catapulté par une voiture Re: Un petit chien est catapulté par une voiture 0

@nakag

C'est mal d'en rire?



Non, ça va il a rien eu le clebs en plus c'est une espèce de caniche, les chiens les plus relous.... Citation :Non, ça va il a rien eu le clebs en plus c'est une espèce de caniche, les chiens les plus relous.... ablator Je suis accro Inscrit le: 6/12/2005 Envois: 1598 Karma: 2903 En ligne ! Re: Un petit chien est catapulté par une voiture Re: Un petit chien est catapulté par une voiture 0

LES 3 FRERES Choupette.flv Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.