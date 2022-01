Vidéo : Une technique pour boire gratuitement Posté par Koreus

Une fille défie 4 garçons au jeu pierre-papier-ciseaux. Si elle gagne, ils lui paient à boire, sinon c'est elle qui offre les boissons.



Vidéo (40s) : Gagner au Pierre-papier-ciseaux à 1 contre 4

ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1707 Karma: 3196 Re: Une technique pour boire gratuitement 1 Mais du coup elle fait quoi ? pierre cassée ou demi-feuille ? LeFreund J'aime glander ici Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 5531 Karma: 14881 Re: Une technique pour boire gratuitement 1























(en vrai, c'est beau de faire le meilleur de son handicap!) Ouais ouais... fait la maligne, on verra bien quand il faudra rentrer si tu arrive à faire du stop! Grabul Je m'installe Inscrit le: 9/6/2009 Envois: 181 Karma: 422 Re: Une technique pour boire gratuitement 4 WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 3101 Karma: 10057 Re: Une technique pour boire gratuitement 1 Moignon Papier Ciseaux ! dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2741 Karma: 6974 En ligne ! Re: Une technique pour boire gratuitement 0 quand ça coute un bras c'est hors de prix et quand ça coute les doigts , c'est gratuit !?? Trucmachinchose Je m'installe Inscrit le: 3/6/2020 Envois: 173 Karma: 668 Re: Une technique pour boire gratuitement 0 pas de doigts, pas de corona ... CrazyCow Kodak Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 16304 Karma: 22905 Re: Une technique pour boire gratuitement 3 Je vois pas en quoi ça la fait gagner FanfanLaTulipe Je m'installe Inscrit le: 18/8/2017 Envois: 213 Karma: 292 Re: Une technique pour boire gratuitement 0

@CrazyCow

Je vois pas en quoi ça la fait gagner



@CrazyCow

Je vois pas en quoi ça la fait gagner

Surtout qu'il n'y en a pas un parmi les 4 gars qui fait un geste clair. Bref, ils étaient un peu au courant, non ? kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2394 Karma: 5111 Re: Une technique pour boire gratuitement 2



Bravo à elle d'en jouer si bien. Y'a pleins de vie à travers son handicap, moi je trouve ça beau à voir. Wiliwilliam La loi c'est moi Inscrit le: 7/4/2012 Envois: 33170 Karma: 11119 En ligne ! Re: Une technique pour boire gratuitement 0 Je m'y attendais pas hahaha!

Bonne leçon d'auto-dérision! C'est pas donné à tout le monde!