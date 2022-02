Vidéo : Un automobiliste tire sur une voiture pendant un road rage (États-Unis) Posté par Skwatek

Un automobiliste tire plusieurs coups de feu sur une voiture au cours d'un road rage sur une autoroute à Miami, en Floride.



Vidéo (1mn5s) : Un automobiliste tire sur une voiture (Road rage)





Vidéo : Attaque d'un véhicule blindé filmée de l'intérieur Vidéo : Un camionneur essuie des coups de feu Vidéo : Fusillade à Montpellier Source : Forum

Puis tu postes ta video sur internet.



Tout va bien Tranquille, tu roules, tu te fais emmerder, 1er reflexe: essayer de buter l'autre, quitte à finir sa vie en taule pour avoir buter sa cible (ou pas, d'ailleurs).Puis tu postes ta video sur internet.Tout va bien Yazguen Maître GIF Inscrit le: 18/2/2005 Envois: 13304 Karma: 12928 Re: Un automobiliste tire sur une voiture pendant un road... 6 Toujours tirer avant de freiner, on apprend ça à l'auto-école !

23 commentaires Auteur Conversation LeFreund J'aime glander ici Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 5540 Karma: 14911 En ligne ! Re: Un automobiliste tire sur une voiture pendant un road... Re: Un automobiliste tire sur une voiture pendant un road... 4 Eh ben... les russes ont une sacré concurrence avec la Floride! Kailyana Je suis accro Inscrit le: 22/12/2010 Envois: 706 Karma: 853 Re: Un automobiliste tire sur une voiture pendant un road... Re: Un automobiliste tire sur une voiture pendant un road... 22

Puis tu postes ta video sur internet.



Tranquille, tu roules, tu te fais emmerder, 1er reflexe: essayer de buter l'autre, quitte à finir sa vie en taule pour avoir buter sa cible (ou pas, d'ailleurs).Puis tu postes ta video sur internet.Tout va bien Goran Je m'installe Inscrit le: 6/2/2008 Envois: 454 Karma: 156 Re: Un automobiliste tire sur une voiture pendant un road... 5 Il a l'air de savoir ce qu'il fait quand même. Red_Is_Dead Je suis accro Inscrit le: 23/6/2015 Envois: 606 Karma: 1080 Re: Un automobiliste tire sur une voiture pendant un road... 4 *psssssst* La dashcam c'est dans l'autre sens nicoolas44 Je m'installe Inscrit le: 19/5/2011 Envois: 277 Karma: 79 Re: Un automobiliste tire sur une voiture pendant un road... 1 Difficile à voir mais ça se met à tirer sur lui depuis l'autre véhicule aussi non? Est ce qu'il a pas vu l'arme au début de l'altercation? Ca parait énorme que le gars sorte son arme et se mette à tirer en plein traffic sans raison. Yazguen Maître GIF Inscrit le: 18/2/2005 Envois: 13304 Karma: 12928 Re: Un automobiliste tire sur une voiture pendant un road... 6 Toujours tirer avant de freiner, on apprend ça à l'auto-école ! LeFreund J'aime glander ici Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 5540 Karma: 14911 En ligne ! Re: Un automobiliste tire sur une voiture pendant un road... 3

@nicoolas44

Difficile à voir mais ça se met à tirer sur lui depuis l'autre véhicule aussi non? Est ce qu'il a pas vu l'arme au début de l'altercation? Ca parait énorme que le gars sorte son arme et se mette à tirer en plein traffic sans raison.



L'autre personne lance une bouteille en plastique contre sa voiture... Citation :L'autre personne lance une bouteille en plastique contre sa voiture... UnObservateur Je viens d'arriver Inscrit le: 25/11/2015 Envois: 99 Re: Un automobiliste tire sur une voiture pendant un road... 5 Note à moi même : Penser à installer un mini coffre-fort comme le sien dans l'accoudoir central pour éviter de se faire piquer ces gâteaux. Ezekiel Je m'installe Inscrit le: 9/10/2004 Envois: 298 Karma: 204 Re: Un automobiliste tire sur une voiture pendant un road... 0 Y a une petite erreur dans la description: il s'agit de Eric Popper, pas Michael Philip. Remshar Je m'installe Inscrit le: 23/7/2012 Envois: 148 Karma: 52 Re: Un automobiliste tire sur une voiture pendant un road... 0 Ca doit se voir quand même la différence entre recevoir une bouteille sur le capot et se faire tirer dessus ??? nicoolas44 Je m'installe Inscrit le: 19/5/2011 Envois: 277 Karma: 79 Re: Un automobiliste tire sur une voiture pendant un road... 2 @LeFreund Ah ok, vider son chargeur me parait donc entièrement justifié à la situation.



Blague à part, son avocat explique qu'il a cru qu'on lui tirait dessus et a tiré en situation de self défense.



Ca explique pas pourquoi il a sorti son arme dès le début, à moins de vouloir intimider son ami du jour. Jinroh Spécial K Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5268 Karma: 7961 En ligne ! Re: Un automobiliste tire sur une voiture pendant un road... 1 C est triste quand ca devient un reflexe. ToniqueLaVitami Je m'installe Inscrit le: 17/4/2021 Envois: 113 Re: Un automobiliste tire sur une voiture pendant un road... 3

Je ne sais plus le nom mais il y a un syndrome qui fait que lorsque tu as une arme à feu, tu as plus de probabilité de penser que ton "agresseur" est également armé.Le fait d'avoir une arme à feu augmente les probabilités de conflits armés WalkerBip Je m'installe Inscrit le: 1/1/2015 Envois: 121 Karma: 219 Re: Un automobiliste tire sur une voiture pendant un road... 0 C'est normal en Amérique ... non? corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1534 Karma: 4233 Re: Un automobiliste tire sur une voiture pendant un road... 3 Hollywood m'a menti concernant le bruit des armes. kikekoi Je suis accro Inscrit le: 24/1/2008 Envois: 961 Karma: 1067 Re: Un automobiliste tire sur une voiture pendant un road... 4 Popper..... euhhh il devrait en prendre un peu pour se relaxer au lieu de faire des trous de balles dans son pare-brise Minimarket Je masterise ! Inscrit le: 27/5/2014 Envois: 3228 Karma: 4310 Re: Un automobiliste tire sur une voiture pendant un road... 1 Il s'est cru dans GTA lui UnCurieuxDuWeb Je m'installe Inscrit le: 18/6/2009 Envois: 211 Karma: 514 Re: Un automobiliste tire sur une voiture pendant un road... 3 Vous navigateur est trop vieux nuxator Je viens d'arriver Inscrit le: 21/1/2010 Envois: 25 Re: Un automobiliste tire sur une voiture pendant un road... 0 Le mec change de file en force (en tirant la langue), fait un beau brake test car celui a qui il a coupé la route a osé claxonner et sort son gun okml car l'autre est devenu agressif et brandie une bouteille d'eau???



Mais monsieur l'agent je l'ai buté en légitime défense car il m'avait rendu la baffe au lieu de tendre l'autre joue. Zoltek Je m'installe Inscrit le: 17/7/2020 Envois: 359 Karma: 401 Re: Un automobiliste tire sur une voiture pendant un road... 0 Il faut vite lui supprimer son port d'arme à ce débile ! wilburn Je m'installe Inscrit le: 19/10/2012 Envois: 456 Karma: 426 Re: Un automobiliste tire sur une voiture pendant un road... 0 Tututulutu, you suck my dick tututulutu you suck my dick tututulutu you suck my dick .

Sucks my bullets biatch ! mawt1 J'aime glander ici Inscrit le: 17/2/2008 Envois: 6389 Karma: 2097 Re: Un automobiliste tire sur une voiture pendant un road... 0 Le gars il a fait un brake check sur l'autoroute déjà là il cherche. Mathieub25 Je viens d'arriver Inscrit le: 16/5/2018 Envois: 36 Re: Un automobiliste tire sur une voiture pendant un road... 0

On t'a reconnu Booba



