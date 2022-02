Vidéo : Une table en verre se brise en mille morceaux Posté par Koreus

Un homme travaille sur un ordinateur quand sa table en verre éclate en mille morceaux.



Vidéo (30s) : Une table en verre éclate en morceaux





Auteur Conversation LeFreund J'aime glander ici Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 5544 Karma: 14957 En ligne ! Re: Une table en verre se brise en mille morceaux Re: Une table en verre se brise en mille morceaux 0 Y a plus qu'à tout recoller! Kailyana Je suis accro Inscrit le: 22/12/2010 Envois: 709 Karma: 884 Re: Une table en verre se brise en mille morceaux Re: Une table en verre se brise en mille morceaux 2



Pour ceux qui ont essayé comme moi de voir d'ou partait la fissure (en vain)





Pour ceux qui ont essayé comme moi de voir d'ou partait la fissure (en vain)

ce qui est curieux, c'est que c'est vraiment l'integralité de la table qui se brise en plein de morceaux (A contrario les vitres d'un bâtiment, de mémoire subissent un traitement ou bien un couchage plastique pour éviter le risque lié justement, à la projection de morceaux de verre. Idem pour les voitures, je crois) Il a eu un bon reflexe de rester bien immobile, c'est facile de se couper bien méchamment, avec un morceau de verre pareil sur les genoux... Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 871 Karma: 3444 Re: Une table en verre se brise en mille morceaux Re: Une table en verre se brise en mille morceaux 1



Pas sûr qu'on puisse incriminer le support. J'ai eu une table ne verre sur des tréteaux métalliques pendant 20 ans sans soucis

J'ai Découvert que les explosions spontanées du verre trempé ca existait, (cf ci-dessous), et pour ceux que ca intéresse le lien





Citation :Pas sûr qu'on puisse incriminer le support. J'ai eu une table ne verre sur des tréteaux métalliques pendant 20 ans sans soucisJ'ai Découvert que les explosions spontanées du verre trempé ca existait, (cf ci-dessous), et pour ceux que ca intéresse le lien ici (viens clique ici) stero Je suis accro Inscrit le: 14/9/2015 Envois: 1028 Karma: 926 Re: Une table en verre se brise en mille morceaux Re: Une table en verre se brise en mille morceaux 3 J'imagine que la table a explosé à cause des tensions causées par la chaleur des laptops, surtout pour une surface comme celle-ci, la dilatation causée par la température peut clairement faire exploser la table et comme il me paraît vraiment immobile, je pencherais pour cette explication. Stolas Je viens d'arriver Inscrit le: 15/9/2021 Envois: 37 Re: Une table en verre se brise en mille morceaux Re: Une table en verre se brise en mille morceaux 0 Cette mode du "style industriel"...



Ce support de machine outil n'a pas apprécié de finir sa vie comme bureau pour bobo friqué... UltimateByte Je suis accro Inscrit le: 15/3/2012 Envois: 920 Karma: 869 Re: Une table en verre se brise en mille morceaux Re: Une table en verre se brise en mille morceaux 0 Quand tu push une update sur du code legacy. gazeleau J'aime glander ici Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 5345 Karma: 4339 Re: Une table en verre se brise en mille morceaux Re: Une table en verre se brise en mille morceaux 0 @stero On voit tout de même que le plateau de la table est déformé, donc pas correctement soustenu par le socle ; ça ne devait pas non plus aider. Mais perso, je n'avais pas pensé à un point chaud tel que celui apporté par un ordi. djstif77 Je viens d'arriver Inscrit le: 16/4/2021 Envois: 16 Re: Une table en verre se brise en mille morceaux Re: Une table en verre se brise en mille morceaux 0

Ce rire ! ocnerle Je m'installe Inscrit le: 19/8/2015 Envois: 106 Karma: 96 Re: Une table en verre se brise en mille morceaux Re: Une table en verre se brise en mille morceaux 0 En 1975 /76 les vitres des trains corails explosaient sans raison particulière.