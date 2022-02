Vidéo : Une voiture sur le flanc dans une rue de Marseille Posté par Skwatek

Dans une rue de Marseille, des automobilistes remettent une voiture sur ses roues puis celle-ci repart comme si de rien n'était.







Vidéo (1mn41s) : Voiture sur le flanc dans une rue de Marseille





Auteur Conversation LeFreund J'aime glander ici Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 5541 Karma: 14922 En ligne ! Re: Une voiture sur le flanc dans une rue de Marseille Re: Une voiture sur le flanc dans une rue de Marseille 5 Sympa pour le taxi parqué, il a pris cher. Et les gens prennent le risque aussi de se faire écraser par la voiture non? Olyer Je masterise ! Inscrit le: 22/5/2015 Envois: 2277 Karma: 2499 Re: Une voiture sur le flanc dans une rue de Marseille Re: Une voiture sur le flanc dans une rue de Marseille 13 Vous navigateur est trop vieux Tophus Je suis accro Inscrit le: 1/3/2012 Envois: 699 Karma: 469 Re: Une voiture sur le flanc dans une rue de Marseille Re: Une voiture sur le flanc dans une rue de Marseille 2

Une brochette de débiles ils auraient pu 100 fois se faire écraser par la voiture Et hop le taxiUne brochette de débiles ils auraient pu 100 fois se faire écraser par la voiture mawt1 J'aime glander ici Inscrit le: 17/2/2008 Envois: 6391 Karma: 2100 Re: Une voiture sur le flanc dans une rue de Marseille Re: Une voiture sur le flanc dans une rue de Marseille 3 Il est sourd muet? Alex333 Je poste trop Inscrit le: 7/7/2008 Envois: 26237 Karma: 13530 Re: Une voiture sur le flanc dans une rue de Marseille Re: Une voiture sur le flanc dans une rue de Marseille 0 Lol, mais c'est quoi ce moment ? Un mec qui fait de sbruits bizarre. Les gens qui aident et se barrent direct ^^ EndymionRaul Je suis accro Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 852 Karma: 773 Re: Une voiture sur le flanc dans une rue de Marseille Re: Une voiture sur le flanc dans une rue de Marseille 1

Juste sourd apparemment. Citation :Juste sourd apparemment. Minimarket Je masterise ! Inscrit le: 27/5/2014 Envois: 3229 Karma: 4310 Re: Une voiture sur le flanc dans une rue de Marseille Re: Une voiture sur le flanc dans une rue de Marseille 0 Et hop le déli de fuite nikel Schau Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1622 Karma: 1777 Re: Une voiture sur le flanc dans une rue de Marseille Re: Une voiture sur le flanc dans une rue de Marseille 0 C'est rare de voir des gens s'entraider dans ce pays. Faisons abstraction du reste. Bravo! Koreame Je masterise ! Inscrit le: 9/12/2012 Envois: 2277 Karma: 2408 En ligne ! Re: Une voiture sur le flanc dans une rue de Marseille Re: Une voiture sur le flanc dans une rue de Marseille 0

