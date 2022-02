Vidéo : Complimenter les gens dans la rue : États-Unis vs France (Mr Nouar) Posté par Vassili44

La différence entre les États-Unis et la France lorsque tu complimentes une personne dans la rue.



Vidéo (32s) : Complimenter les gens dans la rue : États-Unis vs France (Mr Nouar)





pasdebol Je m'installe Inscrit le: 7/5/2013 Envois: 358 Karma: 470 Re: Complimenter les gens dans la rue : États-Unis vs Fra... 9 Il y aura déjà une grande différence si la personne qui complimente est une femme ou un homme.



Dans le premier cas

* femme => femme, aucun problème

* femme => homme, c'est plaisant



Dans le second

* homme => homme, c'est un homo

* homme => femme, harcèlement saihtam Je m'installe Inscrit le: 14/12/2019 Envois: 128 Karma: 294 Re: Complimenter les gens dans la rue : États-Unis vs Fra... 5 pasdebol c'est sûr que ça change pas mal, une femme qui te parle depuis sa voiture ou un gars qui t'approche dans la rue...

Mais bon quand t'es à l'aise avec ton orientation sexuelle t'as pas besoin de te défendre grossièrement du fait de "pas être PD"... c'est sûr que ça change pas mal, une femme qui te parle depuis sa voiture ou un gars qui t'approche dans la rue...Mais bon quand t'es à l'aise avec ton orientation sexuelle t'as pas besoin de te défendre grossièrement du fait de "pas être PD"...

Mais bon quand t'es à l'aise avec ton orientation sexuelle t'as pas besoin de te défendre grossièrement du fait de "pas être PD"... c'est sûr que ça change pas mal, une femme qui te parle depuis sa voiture ou un gars qui t'approche dans la rue...Mais bon quand t'es à l'aise avec ton orientation sexuelle t'as pas besoin de te défendre grossièrement du fait de "pas être PD"... Zalko Je m'installe Inscrit le: 15/4/2017 Envois: 191 Karma: 111 Re: Complimenter les gens dans la rue : États-Unis vs Fra... Re: Complimenter les gens dans la rue : États-Unis vs Fra... 0 @pasdebol Si c'est un homme, c'est forcément une mauvaise chose... l'égalité des sexes uniquement quand c'est arrangeant :') WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 3105 Karma: 10071 Re: Complimenter les gens dans la rue : États-Unis vs Fra... Re: Complimenter les gens dans la rue : États-Unis vs Fra... 1 En même temps un simple bonjours sur Paris obtient rarement un retour alors un compliment …







Ps.: fake ? Gyeongri Je suis accro Inscrit le: 7/2/2017 Envois: 999 Karma: 1218 Re: Complimenter les gens dans la rue : États-Unis vs Fra... Re: Complimenter les gens dans la rue : États-Unis vs Fra... 0

@WeWereOnABreak

Ps.: fake ?



Une vidéo réalisée par l'humoriste Mr Nouar. cf description Citation : Zebuel Je viens d'arriver Inscrit le: 26/10/2016 Envois: 12 Re: Complimenter les gens dans la rue : États-Unis vs Fra... Re: Complimenter les gens dans la rue : États-Unis vs Fra... 0 Ici, on ne voit que quelques interactions choisies.



J'imagine qu'il a dû y avoir des réactions négatives aux USA et positives en France quand même. Jinroh Spécial K Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5275 Karma: 7980 Re: Complimenter les gens dans la rue : États-Unis vs Fra... Re: Complimenter les gens dans la rue : États-Unis vs Fra... 0 "Savoir sourire.. a une inconnue qui passe

N en laisser aucune trace

Sinon celle du plaisir-e CrazyCow Kodak Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 16318 Karma: 22973 Re: Complimenter les gens dans la rue : États-Unis vs Fra... Re: Complimenter les gens dans la rue : États-Unis vs Fra... 1

@Zebuel

Ici, on ne voit que quelques interactions choisies.



J'imagine qu'il a dû y avoir des réactions négatives aux USA et positives en France quand même.



Je pense que c'est des comédiens dans les 2 vidéos. Mais sur le fond, connaissant quand même assez bien les États-Unis, le contraste avec la France est assez réaliste. C'est beaucoup plus simple d'engager la discussion avec un(e) inconnu(e) dans la rue aux États-Unis (au moins dans les grandes villes) qu'en France. Citation :Je pense que c'est des comédiens dans les 2 vidéos. Mais sur le fond, connaissant quand même assez bien les États-Unis, le contraste avec la France est assez réaliste. C'est beaucoup plus simple d'engager la discussion avec un(e) inconnu(e) dans la rue aux États-Unis (au moins dans les grandes villes) qu'en France. Willouuu Je m'installe Inscrit le: 5/3/2007 Envois: 406 Karma: 208 Re: Complimenter les gens dans la rue : États-Unis vs Fra... Re: Complimenter les gens dans la rue : États-Unis vs Fra... 1 Zalko



Citation : Si c'est un homme, c'est forcément une mauvaise chose... l'égalité des sexes uniquement quand c'est arrangeant :')



C'est pas parce que les hommes trouvent ça plaisant que les femmes devraient s'aligner, j'ai du mal à croire que ce genre de commentaire soit upvote, c'est réducteur au possible.



Les hommes subissent des agressions sexuelles ? Statistiquement c'est que pour la pomme des femmes donc ça explique leur réticence à se faire aborder dans la rue, quelque soit le niveau de gentillesse.



Accessoirement, il me viendrait pas à l'esprit d'aborder une femme dans la rue et l'inverse je trouve ça cringe au possible. Citation :C'est pas parce que les hommes trouvent ça plaisant que les femmes devraient s'aligner, j'ai du mal à croire que ce genre de commentaire soit upvote, c'est réducteur au possible.Les hommes subissent des agressions sexuelles ? Statistiquement c'est que pour la pomme des femmes donc ça explique leur réticence à se faire aborder dans la rue, quelque soit le niveau de gentillesse.Accessoirement, il me viendrait pas à l'esprit d'aborder une femme dans la rue et l'inverse je trouve ça cringe au possible. Khalul Je m'installe Inscrit le: 13/9/2010 Envois: 165 Karma: 94 Re: Complimenter les gens dans la rue : États-Unis vs Fra... Re: Complimenter les gens dans la rue : États-Unis vs Fra... 0 Zebuel ce ne sont que des morceaux choisis pour la première partie et la deuxième partie , sent le fake à plein nez.

Zebuel ce ne sont que des morceaux choisis pour la première partie et la deuxième partie , sent le fake à plein nez.

Par ailleurs, j'ai vécu dans plusieurs départements français et à l'étranger. Pour la France, j'ai eu des expériences diverses. J'ai été étonné par exemple de la chaleur et l'accueil en Alsace tout comme dans Les Bouches-du-Rhône. En revanche à Paris, c'est disons "compliqué" . Donc ne généralisons pas, Paris fait partie de la France mais Paris n'est la France... J'adore les généralités, comme l'a fait @ce ne sont que des morceaux choisis pour la première partie et la deuxième partie , sent le fake à plein nez.Par ailleurs, j'ai vécu dans plusieurs départements français et à l'étranger. Pour la France, j'ai eu des expériences diverses. J'ai été étonné par exemple de la chaleur et l'accueil en Alsace tout comme dans Les Bouches-du-Rhône. En revanche à Paris, c'est disons "compliqué". Donc ne généralisons pas, Paris fait partie de la France mais Paris n'est la France...