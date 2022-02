Vidéo : Un automobiliste trop pressé est frappé par le karma (États-Unis) Posté par 6-MarViN

Un automobiliste trop pressé est frappé par le karma en doublant dangereusement sur une route près de New York.



Vidéo (1mn5s) : Automobiliste trop pressé (Instant Karma)





Malgré la violence du choc, la police a déclaré que le chauffard va bien.



...et va continuer à rouler comme une merde dans une nouvelle voiture.

quand 2 connards sont au volant voilà ce que ça donne. Les 2 sont des danger public et on devrais leur retirer illico leur permis. Entre le mec presser qui veut doubler à tout va et l'autre qui stagne sur la voie de gauche en donnant soit des coup de freins pour rien, sois accélère pour empêcher le premier de ce rabattre , allant même jusqu'as provoquer un accident.

Moi les connards comme ca je les laisse me doubler au lieu de les coincer.

je me trompe peut-être, mais il me semble qu'aux Etats-Unis, tu restes sur ta voie, il n'y a pas ce système de rabattement sur la voie de droite.

idiocracy

oui mais bon la clairement il le bloque ce qui est pas beaucoup plus intelligent, certes le mec est un con mais si ca se trouve il a une bonne raison (même si il y'a peu de chance mais on sais jamais)

possible j'avoue que j'en sais rien:p . mais ça ne change rien aux coups de frein alors qu'il n'y a clairement personne devant et à l'accélération juste après pour empêcher l'autre de ce rabattre. Une belle bataille d'égo mal placé "mouhahaha tu m'as pas doubler gnagnagnere", sérieux j'en peu plus des conducteur comme ça (je roule énormément pour mon taf et je vois ca chaque jour.)

"ok good, yeaaaah, very niiiiice!!!!" je plussoie

Je mets autant la faute sur le mec trop pressé qu'au mec en pick-up blanc...

Il était peu-être pressé pour une bonne raison, imaginez une femme enceinte sur le point d'accoucher ou un gosse qui doit être emmener d'urgence à l'hosto, okay, okay, c'est capillotracté, mais c'est possible.

je crois que le chauffeur du pick-up à dit "chocolatine" à l'autre. Ce dernier n'étant pas content et venu à la charge à plusieurs reprises en s'esclaffant "non, c'est pain au chocolat! pain au chocolat j'ai dis!!" et ça se termine par un "et non c'est pain dans ta gole" avec le pti coup de volant qui va avec!

Yes, Very Nice !

... doit-on se déhumaniser à ce point face à la bêtise ?



Citation :

@Jinroh

Moi les connards comme ca je les laisse me doubler au lieu de les coincer.

Pareil ! plus loin ils sont, mieux je me sens.

