Vidéo : Une compilation de courtes animations cauchemardesques Posté par Wiliwilliam

Parfois il y a des Screamers et des grosses araignées



C'est un studio qui fait des mini-métrages d'horreur. Certains sont "...Meh". D'autres sont vraiment dérangeants.

Je suggère de ne pas tout regarder en une fois. C'est pas dingue pour l'hygiène mentale. Personnellement, le machin qui me met le plus mal à l'aise, c'est la maman avec le pull en laine rose... brrrr



Vidéo (21mn10s) : Courtes animations d'horreur (Shortest Blockbusters)





Olyer Je masterise ! Inscrit le: 22/5/2015 Envois: 2322 Karma: 2584 Re: Une compilation de courtes animations cauchemardesques Re: Une compilation de courtes animations cauchemardesques 0 Vous navigateur est trop vieux

Impossible de prendre les séquences avec les boucs au sérieux...

Par contre la Chose ... Brrrrr j'ai des frissons



Impossible de prendre les séquences avec les boucs au sérieux...

Par contre la Chose ... Brrrrr j'ai des frissons Impossible de prendre les séquences avec les boucs au sérieux...Par contre la Chose ... Brrrrr j'ai des frissons TiTan91 Je m'installe Inscrit le: 22/5/2005 Envois: 469 Karma: 472 Re: Une compilation de courtes animations cauchemardesques Re: Une compilation de courtes animations cauchemardesques 0 C'est pas mal fait mais hyper répétitif

90% sont basés sur les mêmes jumpscares en boucle, dommage PseudoPris Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 775 Karma: 1042 Re: Une compilation de courtes animations cauchemardesques Re: Une compilation de courtes animations cauchemardesques 0

Et c'est souvent répétitif.



Mais décidément, je n'arrive pas du tout à rentrer dans les "délires" des films d'horreur et malheureusement pas non plus dans ceux des films de sciences-fiction. Je suis trop rationnel et carré : mon esprit dit "telle ou telle loi de physique ne le permet pas". Alors certes, certaines séquences sont esthétiques (comme celle où on voit des géants ou les "phasmes") mais on "sent" qu'ils devraient s'écrouler sur leurs propres poids donc il est difficile de se laisser surprendre. En fait, j'arrive à accrocher quand c'est au moins plausible, à défaut d'être possible.

Dure est la vie d'un scientifique, elle ne laisse que peu de place à la poésie.



ps : si vous êtes comme moi, je vous conseille le style hard-science (la science-fiction qui, au moment de l'écriture, ne va à l'encontre d'aucune loi de physique, chimie, biologique, thermodynamique et sociale) : lisez donc "Rama" de ‎Arthur Clarke (attention, fuyez "Rama2", on l'a "forcé" à l'écrire, il l'a regretté par la suite... comme tous ses lecteurs). chocobo12 Je suis accro Inscrit le: 17/9/2014 Envois: 761 Karma: 925 Re: Une compilation de courtes animations cauchemardesques Re: Une compilation de courtes animations cauchemardesques 0 Rien que le 1er mon cœur a faillit s'arrêter lol Rubens Je m'installe Inscrit le: 19/12/2007 Envois: 126 Karma: 143 En ligne ! Re: Une compilation de courtes animations cauchemardesques Re: Une compilation de courtes animations cauchemardesques 0 Dans le noir avec un casque.... certaines sont très prenante !!! corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1537 Karma: 4238 Re: Une compilation de courtes animations cauchemardesques Re: Une compilation de courtes animations cauchemardesques 0 Les vidéos verticales font beaucoup de mal à l'univers de la création vidéo. Salamafet Je m'installe Inscrit le: 19/7/2011 Envois: 137 Karma: 295 Re: Une compilation de courtes animations cauchemardesques Re: Une compilation de courtes animations cauchemardesques 0 Dans le même délire, je préfère LIGHTS ARE OFF Jay_Padami Je m'installe Inscrit le: 17/10/2012 Envois: 184 Karma: 121 Re: Une compilation de courtes animations cauchemardesques Re: Une compilation de courtes animations cauchemardesques 0

A 3:55, j'ai bien entendu "Fils de pute" ????



A 3:55, j'ai bien entendu "Fils de pute" ???? dylsexique Une grande année :D Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 1974 Karma: 7272 En ligne ! Re: Une compilation de courtes animations cauchemardesques Re: Une compilation de courtes animations cauchemardesques 0

@PseudoPris



Je suis trop rationnel et carré : mon esprit dit "telle ou telle loi de physique ne le permet pas".

[...] on "sent" qu'ils devraient s'écrouler sur leurs propres poids donc il est difficile de se laisser surprendre.

Dure est la vie d'un scientifique, elle ne laisse que peu de place à la poésie.

[...]

je vous conseille le style hard-science (la science-fiction qui, au moment de l'écriture, ne va à l'encontre d'aucune loi de physique, chimie, biologique, thermodynamique et sociale)



La vraie rationnalité, c'est pas forcément de chercher le réalisme physique, mais plutôt la cohérence interne (une théorie n'a pas à démontrer ses axiomes, toussa).



Une entité peut utiliser de la magie ou sortir des lois de la physique, du moment que le reste de l'histoire reste cohérent avec ça.



Par exemple, dans Game of Thrones, y'a une sorcière qui peut faire apparaitre une "ombre" n'importe où sur la map, et tuer la personne de son choix.

Ok, admettons.

Mais alors pourquoi cette technique n'est utilisée qu'une fois ? Ca, c'est pas cohérent, et ça gâche effectivement la crédibilité du truc.



Citation :

mon esprit dit "telle ou telle loi de physique ne le permet pas"





Je ne suis pas sûr que c'est comme ça que la peur fonctionne ^^



Le jour où un insecte géant te poursuit, tu ne seras pas en train d'analyser "hm, structurellement, il ne devrait pas pouvoir s'auto-porter".

Non, comme tout le monde, tu vas courir et te chier dessus



D'ailleurs j'ai du mal à croire que tu puisses regarder cette vidéo seul dans le noir et ne te laisser surprendre par aucun jumpscare.

Mais bon, j'en sais rien, t'es peut être aussi robotique que tu le décris ^^