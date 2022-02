Vidéo : Payer avec une « pomme bancaire » dans un supermarché Posté par Skwatek

Un client fait une blague à une caissière de supermarché en payant avec une carte bancaire cachée dans une pomme.





Vidéo (3mn29s) : Payer avec Apple Pay





Sur le même sujet :

Vidéo : Une blague à son mari en le faisant passer pour Hitler Vidéo : Pratique le paiement sans contact Vidéo : Roulette russe avec des cartes bancaires Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation billyboy45 Je suis accro Inscrit le: 17/7/2008 Envois: 1118 Karma: 1845 Re: Payer avec une « pomme bancaire » dans un supermarché Re: Payer avec une « pomme bancaire » dans un supermarché 4 Une vidéo de 3min pour un gag qui aurait pu tenir dans un tictoc de 10sec, okay... dylsexique Je suis accro Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 1976 Karma: 7276 Re: Payer avec une « pomme bancaire » dans un supermarché Re: Payer avec une « pomme bancaire » dans un supermarché 1

On voit qu'elle n'a pas compris, mais qu'elle accepte d'être "complice" du secret et de ne pas en parler ^^ à 2:55, j'adoreOn voit qu'elle n'a pas compris, mais qu'elle accepte d'être "complice" du secret et de ne pas en parler ^^ marcaflushhh Je m'installe Inscrit le: 24/7/2017 Envois: 452 Karma: 692 Re: Payer avec une « pomme bancaire » dans un supermarché Re: Payer avec une « pomme bancaire » dans un supermarché 1 Et elle accepte les cookies ? (tant qu'à faire dans la facilité) exoskeleton Je suis accro Inscrit le: 10/7/2013 Envois: 898 Karma: 1156 Re: Payer avec une « pomme bancaire » dans un supermarché Re: Payer avec une « pomme bancaire » dans un supermarché 0 Le gag de l'Apple Pay.

D'autres vidéos montrent des gens essayer de payer avec une pomme aussi... mais sans CB cette fois. Tempo123 Je m'installe Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 111 Karma: 525 Re: Payer avec une « pomme bancaire » dans un supermarché Re: Payer avec une « pomme bancaire » dans un supermarché 0 Elle a pris la caissière pour une poire à vouloir payer avec des pommes.



Edit : "il" (la semaine va être longue!) kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2403 Karma: 5133 Re: Payer avec une « pomme bancaire » dans un supermarché Re: Payer avec une « pomme bancaire » dans un supermarché 0

@Tempo123

Elle a pris la caissière pour une poire à vouloir payer avec des pommes.



"Elle" ? T'as pas vu sa tête de Winner quand il a réussit à mettre sa CB dans la pomme...



Heureusement que cela ne s'appelle pas "Ass pay". Citation :"Elle" ? T'as pas vu sa tête de Winner quand il a réussit à mettre sa CB dans la pomme...Heureusement que cela ne s'appelle pas "Ass pay". Bukowski Je m'installe Inscrit le: 12/7/2021 Envois: 129 Karma: 284 Re: Payer avec une « pomme bancaire » dans un supermarché Re: Payer avec une « pomme bancaire » dans un supermarché 0 - Et la TVA ?

- C'est pour votre pomme. Plougaden Je m'installe Inscrit le: 6/9/2016 Envois: 119 Karma: 674 Re: Payer avec une « pomme bancaire » dans un supermarché Re: Payer avec une « pomme bancaire » dans un supermarché 0 La pauvre, j'ai peur qu'après la diffusion de la vidéo, elle se fasse emmerder par un petit chefaillon. nikupac Je m'installe Inscrit le: 25/2/2011 Envois: 119 Karma: 53 Re: Payer avec une « pomme bancaire » dans un supermarché Re: Payer avec une « pomme bancaire » dans un supermarché 1 a editer, beaucoup trop long Kwisatz Je m'installe Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 353 Karma: 1346 Re: Payer avec une « pomme bancaire » dans un supermarché Re: Payer avec une « pomme bancaire » dans un supermarché 1 Perso le sans contact merde toujours avec ma carte...En Russie même au milieu d'une pomme et donc à minimum à 5cm du terminal ça passe; il faut se poser des questions sur notre technologie. CrazyCow Kodak Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 16336 Karma: 23015 Re: Payer avec une « pomme bancaire » dans un supermarché Re: Payer avec une « pomme bancaire » dans un supermarché 0 Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 6029 Karma: 5821 Re: Payer avec une « pomme bancaire » dans un supermarché Re: Payer avec une « pomme bancaire » dans un supermarché 0

Fallait y penser, quel génie... Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.