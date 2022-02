Vidéo : Un homme est coincé face à un énorme crocodile (Costa Rica) Posté par THSSS

Alors qu'il nourrit un crocodile pour impressionner des touristes au bord du fleuve Rio Tarcoles au Costa Rica, un jeune homme se retrouve coincé sur la berge face à l'énorme reptile.



Vidéo (30s) : Un homme coincé face à un crocodile





Auteur Conversation Vassili44 Je suis accro Inscrit le: 6/8/2020 Envois: 1029 Karma: 1329 Re: Un homme est coincé face à un énorme crocodile (Costa... Re: Un homme est coincé face à un énorme crocodile (Costa... 0 Y'a pas que sur la berge que ça devait glisser à mon avis. Ga7su Je viens d'arriver Inscrit le: 5/7/2019 Envois: 8 Re: Un homme est coincé face à un énorme crocodile (Costa... Re: Un homme est coincé face à un énorme crocodile (Costa... 0

Kwisatz Je m'installe Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 351 Karma: 1341 Re: Un homme est coincé face à un énorme crocodile (Costa... Re: Un homme est coincé face à un énorme crocodile (Costa... 0 And the Darwin Award goes to ... djstif77 Je viens d'arriver Inscrit le: 16/4/2021 Envois: 17 Re: Un homme est coincé face à un énorme crocodile (Costa... Re: Un homme est coincé face à un énorme crocodile (Costa... 0

MatPy Je m'installe Inscrit le: 19/5/2018 Envois: 148 Karma: 242 Re: Un homme est coincé face à un énorme crocodile (Costa... Re: Un homme est coincé face à un énorme crocodile (Costa... 0 Ça me fait frissonner d'imaginer ce que ça aurait donné s'il y avait eu sa jambe au milieu de la gueule du croco quand elle claque ! aaronw Je viens d'arriver Inscrit le: 24/8/2012 Envois: 37 Re: Un homme est coincé face à un énorme crocodile (Costa... Re: Un homme est coincé face à un énorme crocodile (Costa... 0 Le crocodile n est pas tres agile avec ses petites pattes sur la terre ferme. Il l aurait trainé dans l eau et ce serait vite fini.

Il me semble aussi qui il ne voit que ce qui est sur et audessus de la ligne d horizon. Donc peut etre n a til pasaisi l opportunite

Zoltek Je m'installe Inscrit le: 17/7/2020 Envois: 362 Karma: 411 En ligne ! Re: Un homme est coincé face à un énorme crocodile (Costa... Re: Un homme est coincé face à un énorme crocodile (Costa... 0 Il peux aller brûler un cierge, parce qu'il en tiens deux comme lui dans le ventre de la bête...