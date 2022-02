Vidéo : Un mouton attaque à une bassine sans défense Posté par THSSS

En Australie, la lutte acharnée entre un mouton et une bassine





Vidéo (1mn34s) : Mouton vs Bassine





Vidéo : Jouer à saute-mouton avec un mouton Vidéo : Un mouton attaque une bergère

LeFreund
Re: Un mouton attaque à une bassine sans défense
Demande de retrait!



































Tempo123
Re: Un mouton attaque à une bassine sans défense
Je trouvais la vidéo gentille mais un peu longue, jusqu'à la cascade de la 58e seconde!

Bukowski
Re: Un mouton attaque à une bassine sans défense
Ça va finir par le bassiner.

Bricci
Re: Un mouton attaque à une bassine sans défense
La bergère accepte que l'on borde son petit mouton, mais à condition de l'avoir bien séché

Solostaran
Re: Un mouton attaque à une bassine sans défense
Si c'est un entrainement ou un jeu, ça va.
S'il se prend au sérieux ... c'est con un mouton.

Gudevski
Re: Un mouton attaque à une bassine sans défense
@Bricci
Je l'ai comprise !!!!

Bricci
Re: Un mouton attaque à une bassine sans défense
@Gudevski Bavo ! et celle-ci ? L'éleveur de mouton tire de sa laine une maigre pitance