Vidéo : Un dragon articulé imprimé en 3D en 60 heures de travail Posté par Kilroy1

Un magnifique dragon articulé réalisé avec une imprimante 3D en 60 heures de travail.



Vidéo (1mn2s) : Un dragon articulé imprimé en 3D





Vidéo : Tête de dragon en papier mâché Vidéo : Des objets imprimés qui s'emboitent parfaitement Vidéo : L'imprimante avec du métal MX3D Source : Forum

zoneh Je suis accro
Re: Un dragon articulé imprimé en 3D en 60 heures de trav...
vidéo immobile chez moi...

WeWereOnABreak Je masterise !
Re: Un dragon articulé imprimé en 3D en 60 heures de trav...

@zoneh

vidéo immobile chez moi...



Chez moi elle est bien articulée.

Olyer Je masterise !
Re: Un dragon articulé imprimé en 3D en 60 heures de trav...

Pour ceux qui n'arrive pas lire:



Pour ceux qui n'arrive pas lire:

J'aurai adoré voir un petit making of du travail en amont...

Framby Je suis accro
Re: Un dragon articulé imprimé en 3D en 60 heures de trav...
@zoneh Pareil. Vidéo immobile, mais le son est bien présent.

LugerKain Je viens d'arriver
Re: Un dragon articulé imprimé en 3D en 60 heures de trav...
zoneh en tournant l'écran assez vite on y croirait avec le son

_hans Je m'installe
Re: Un dragon articulé imprimé en 3D en 60 heures de trav...



De même, vous pouvez passer par le forum pour la voir.

Glock21 Je suis accro
Re: Un dragon articulé imprimé en 3D en 60 heures de trav...
Whoa, tout ça en une seule impression ???

C'est quoi l'imprimante qui permet de faire ça ?

madflo Je m'installe
Re: Un dragon articulé imprimé en 3D en 60 heures de trav...
60h d'impression quand même. Pour le plastique c'est une bobine multicouleur. Tu ne choisis pas la couleur elle change petit à petit (au fil de son utilisation).



C'est quoi l'imprimante qui permet de faire ça ? madflo Je m'installe Inscrit le: 1/6/2007 Envois: 190 Karma: 106 Re: Un dragon articulé imprimé en 3D en 60 heures de trav... Re: Un dragon articulé imprimé en 3D en 60 heures de trav... 0 60h d'impression quand même. Pour le plastique c'est une bobine multicouleur. Tu ne choisis pas la couleur elle change petit à petit (au fil de son utilisation). Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.