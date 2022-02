Vidéo : Un jeu de souffle avec des bougies chauffe-plats Posté par THSSS

Défi entre copains : Éteindre le plus de bougies en un souffle.



Vidéo (51s) : Jeu de souffle avec des bougies





Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Olyer Je masterise ! Inscrit le: 22/5/2015 Envois: 2361 Karma: 2607 En ligne ! Re: Un jeu de souffle avec des bougies chauffe-plats Re: Un jeu de souffle avec des bougies chauffe-plats 2 C'est fun, faut que j'essaie en soirée... gazeleau J'aime glander ici Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 5392 Karma: 4413 Re: Un jeu de souffle avec des bougies chauffe-plats Re: Un jeu de souffle avec des bougies chauffe-plats 3 Olyer plutôt en début de soirée !!



Ahahahah, tellement, par contre tu as un soucis pour intégrer les images non? Ou c'a vient de chez moi? Surzurois Je masterise ! Inscrit le: 16/9/2010 Envois: 4750 Karma: 4341 Re: Un jeu de souffle avec des bougies chauffe-plats Re: Un jeu de souffle avec des bougies chauffe-plats 0

@Kwisatz

Ces gars là on entendu parler de la Covid 19 ? sinon c'est super bien trouvé j'avoue

et le Point Covid est atteint dès le troisième commentaire, félicitations ! Citation :et le Point Covid est atteint dès le troisième commentaire, félicitations ! Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 874 Karma: 3457 En ligne ! Re: Un jeu de souffle avec des bougies chauffe-plats Re: Un jeu de souffle avec des bougies chauffe-plats 1 Un jeu à proposer à la personne aux 5 poumons ! kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2407 Karma: 5134 En ligne ! Re: Un jeu de souffle avec des bougies chauffe-plats Re: Un jeu de souffle avec des bougies chauffe-plats 0

@Bricci

Un jeu à proposer à la personne aux 5 poumons !





Ou aux fumeurs aussi ! Citation :Ou aux fumeurs aussi ! Kent-1475 Je viens d'arriver Inscrit le: 24/10/2013 Envois: 21 Karma: 142 En ligne ! Re: Un jeu de souffle avec des bougies chauffe-plats Re: Un jeu de souffle avec des bougies chauffe-plats 0 Je connais une joueuse de clarinette qui éteindrait les bougies sans problèmes Jijou Je viens d'arriver Inscrit le: 24/1/2022 Envois: 8 Re: Un jeu de souffle avec des bougies chauffe-plats Re: Un jeu de souffle avec des bougies chauffe-plats 0 Alcool + Bougies + Buzz = +200% d'incendits en 2022. psikopate Je suis accro Inscrit le: 3/6/2013 Envois: 612 Karma: 1375 Re: Un jeu de souffle avec des bougies chauffe-plats Re: Un jeu de souffle avec des bougies chauffe-plats 0

@Kent-1475

Je connais une joueuse de clarinette qui éteindrait les bougies sans problèmes

et le drame,s'il y avait eu un pétomane dans la salle Citation :et le drame,s'il y avait eu un pétomane dans la salle kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2407 Karma: 5134 En ligne ! Re: Un jeu de souffle avec des bougies chauffe-plats Re: Un jeu de souffle avec des bougies chauffe-plats 0

@Jijou

Alcool + Bougies + Buzz = +200% d'incendits en 2022.



Haut