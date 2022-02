Vidéo : C'est mignon ! (Vol 126) Posté par THSSS

Un petit singe s'endort dans l'herbe avec des canetons mignons.



Vidéo (55s) : Un petit singe et des canetons dorment dans l'herbe





Olyer Je masterise ! Inscrit le: 22/5/2015 Envois: 2361 Karma: 2610 En ligne ! Re: C'est mignon ! (Vol 126) Re: C'est mignon ! (Vol 126) 2

Mise à part la petite douleur mentale que j'ai ressenti, cette video est trop cute



Mise à part la petite douleur mentale que j'ai ressenti, cette video est trop cute Mise à part la petite douleur mentale que j'ai ressenti, cette video est trop cute maxbren Je m'installe Inscrit le: 12/9/2015 Envois: 185 Karma: 793 Re: C'est mignon ! (Vol 126) Re: C'est mignon ! (Vol 126) 2



Déjà qu'avant c'était limite, mais là, faut arrêter de prendre papa canard pour un con!!!! Déjà qu'avant c'était limite, mais là, faut arrêter de prendre papa canard pour un con!!!! Baba-Yaga Rayon de Soleil Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 12164 Karma: 8659 En ligne ! Re: C'est mignon ! (Vol 126) Re: C'est mignon ! (Vol 126) 0 On dirait une momie. Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 875 Karma: 3457 Re: C'est mignon ! (Vol 126) Re: C'est mignon ! (Vol 126) 0 J'ai hésité une seconde entre la vidéo cro mignonne ou la vidéo glauque d'un animal mort dévoré par des canards sanguinaires... Kwisatz Je m'installe Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 356 Karma: 1346 Re: C'est mignon ! (Vol 126) Re: C'est mignon ! (Vol 126) 0 Jusqu'à ce que Kurt ZOUMA arrive sur le terrain corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1538 Karma: 4259 En ligne ! Re: C'est mignon ! (Vol 126) Re: C'est mignon ! (Vol 126) 0 tortillo Je m'installe Inscrit le: 10/10/2009 Envois: 428 Karma: 250 En ligne ! Re: C'est mignon ! (Vol 126) Re: C'est mignon ! (Vol 126) 0 le singe aurait déclaré.



"quand je dors avec les canard je me réveille en ayant mal aux nichons et je comprend pas pourquoi ! du coup je n'ose pas dormir avec le chien de peur d'avoir mal autre part ....."