Vidéo : Un poseur de vitre se fait une vilaine coupure à un bras Posté par Skwatek

Vidéo déconseillée aux plus sensibles

Un poseur de vitre se fait une vilaine coupure à un bras lorsque la vitre éclate en morceaux.







Vidéo (16s) : Un poseur de vitre se fait une coupure à un bras





Vidéo : Une table en verre éclate en morceaux Vidéo : Chute d'une vitre depuis le sommet d'un immeuble (Russie) Vidéo : Un patin coupe la gorge d'un hockeyeur Source : Forum

Auteur Conversation Dr_NO Je viens d'arriver Inscrit le: 11/4/2016 Envois: 5 Re: Un poseur de vitre se fait une vilaine coupure à un b... Re: Un poseur de vitre se fait une vilaine coupure à un b... 0 Mais... j'hallucine son collègue se fout de sa gueule ???

Il commence par rigoler !!!

teletactica Je viens d'arriver Inscrit le: 24/6/2016 Envois: 72 Karma: 177 Re: Un poseur de vitre se fait une vilaine coupure à un b... Re: Un poseur de vitre se fait une vilaine coupure à un b... 1 Impressionnant la quantité de sang et le débit . M étonnerait pas que l'artère soit touchée ,non? Olyer Je masterise ! Inscrit le: 22/5/2015 Envois: 2374 Karma: 2641 Re: Un poseur de vitre se fait une vilaine coupure à un b... Re: Un poseur de vitre se fait une vilaine coupure à un b... 0 Vous navigateur est trop vieux _AiZ_ Je viens d'arriver Inscrit le: 6/11/2016 Envois: 33 Karma: 67 Re: Un poseur de vitre se fait une vilaine coupure à un b... Re: Un poseur de vitre se fait une vilaine coupure à un b... 0

'Tis but a scratch! 'Tis but a scratch! LugerKain Je viens d'arriver Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 29 Karma: 99 Re: Un poseur de vitre se fait une vilaine coupure à un b... Re: Un poseur de vitre se fait une vilaine coupure à un b... 0 Les deux comparses poussaient la vitre l'un vers l'autre pour la maintenir en l'air, on voit quand ça pète l'énorme bout que verre qui tourne en même temps que le bras au lieu de juste tomber, ça a du faire du dégât



tortillo Je m'installe Inscrit le: 10/10/2009 Envois: 429 Karma: 251 Re: Un poseur de vitre se fait une vilaine coupure à un b... Re: Un poseur de vitre se fait une vilaine coupure à un b... 0 @teletactica

sans nul doute, une veine n'a pas autant de débit. seul chose a faire appuyer hyper fort sur la plaie pour limiter le saignement et appeler les secours en expliquant, si non le gars va se vider de son sang tres rapidement.



Lolita13ans Je suis accro Inscrit le: 4/1/2013 Envois: 1026 Karma: 229 Re: Un poseur de vitre se fait une vilaine coupure à un b... Re: Un poseur de vitre se fait une vilaine coupure à un b... 0 D'où, l'utilité du verre trempé... CoNicoach Je viens d'arriver Inscrit le: 13/8/2013 Envois: 66 Karma: 60 En ligne ! Re: Un poseur de vitre se fait une vilaine coupure à un b... Re: Un poseur de vitre se fait une vilaine coupure à un b... 1 Un accident est si vitre arrivé !