Vidéo : La blague du sèche-cheveux avec du talc ne se passe pas comme prévue Posté par THSSS

Quand tu fais la blague du sèche-cheveux avec du talc à ton petit frère mais que tout ne se passe pas comme prévu...



Vidéo (14s) : Blague du sèche-cheveux avec du talc (Fail)





Auteur Conversation Neutre Je m'installe Inscrit le: 14/6/2016 Envois: 287 Karma: 999 Re: La blague du sèche-cheveux avec du talc ne se passe p... Re: La blague du sèche-cheveux avec du talc ne se passe p... 1 Quand tu fais la blague du sèche-cheveux avec du talc à ton petit frère mais que tout ne se passe pas comme prévu...

Tiens ben ça s'est passé exactement comme je l'imaginais pourtant... Mince je vieillis et j'ai trop regardé koreus !



Tiens ben ça s'est passé exactement comme je l'imaginais pourtant... Mince je vieillis et j'ai trop regardé koreus ! Citation :Tiens ben ça s'est passé exactement comme je l'imaginais pourtant... Mince je vieillis et j'ai trop regardé koreus ! Jinroh Spécial K Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5291 Karma: 8006 Re: La blague du sèche-cheveux avec du talc ne se passe p... Re: La blague du sèche-cheveux avec du talc ne se passe p... 0 Ou bien...tout s est passé comme prevu!! Suffit de regarder la vignette si c est pas du satanisme je m y connais pas. saihtam Je m'installe Inscrit le: 14/12/2019 Envois: 131 Karma: 317 Re: La blague du sèche-cheveux avec du talc ne se passe p... Re: La blague du sèche-cheveux avec du talc ne se passe p... 1 Chaleur, air pulsé, poussière...

Depuis la création de cette blague et des vidéos sur internet, je suis presque surpris que ça ne soit pas arrivé avant.

En tout cas, le garçon n'a pas fini en kebab et ça c'est bien. Neutre Je m'installe Inscrit le: 14/6/2016 Envois: 287 Karma: 999 Re: La blague du sèche-cheveux avec du talc ne se passe p... Re: La blague du sèche-cheveux avec du talc ne se passe p... 1

Un exemple parmi beaucoup :

https://www.youtube.com/watch?v=AcccC3DsP2Y Citation :Un exemple parmi beaucoup : MYRRZINN Kétamine Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1784 Karma: 3331 Re: La blague du sèche-cheveux avec du talc ne se passe p... Re: La blague du sèche-cheveux avec du talc ne se passe p... 1 La flamme aurait été plus belle avec du lait en poudre ça brûle mieux. Non. C'est très dangereux. Faut pas le faire, hein ?