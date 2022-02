Vidéo : Mauvaise surprise pendant l'ouverture d'un cubi de vin Posté par THSSS

Un homme à une mauvaise surprise pendant l'ouverture d'un cubi de vin dans une cuisine...



Vidéo (10s) : Ouverture d'un cubi de vin (Fail)





nicoolas44 Je m'installe Inscrit le: 19/5/2011 Envois: 279 Karma: 94 En ligne ! Re: Mauvaise surprise pendant l'ouverture d'un ... Re: Mauvaise surprise pendant l'ouverture d'un ... 2 C'est du vin gazeux ? Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 879 Karma: 3461 Re: Mauvaise surprise pendant l'ouverture d'un ... Re: Mauvaise surprise pendant l'ouverture d'un ... 2 Cubi or not cubi, that is the question… PAST3K Je m'installe Inscrit le: 9/7/2019 Envois: 212 Karma: 561 Re: Mauvaise surprise pendant l'ouverture d'un ... Re: Mauvaise surprise pendant l'ouverture d'un ... 0 tiens comme par hasard, il y a une caméra qui film Bukowski Je m'installe Inscrit le: 12/7/2021 Envois: 135 Karma: 301 Re: Mauvaise surprise pendant l'ouverture d'un ... Re: Mauvaise surprise pendant l'ouverture d'un ... 0 Que du vin existe en cubi, c'est déjà en soi une nouvelle explosive. nicoolas44 Je m'installe Inscrit le: 19/5/2011 Envois: 279 Karma: 94 En ligne ! Re: Mauvaise surprise pendant l'ouverture d'un ... Re: Mauvaise surprise pendant l'ouverture d'un ... 0 @Bukowski Euh, on ne met que du vin dans des cubi non? D'ailleurs je sais pas ce que c'est que ce fut sous pression mais j'apellerais pas ça un cubi personnellement. Tytouan Je m'installe Inscrit le: 18/12/2010 Envois: 201 Karma: 773 Re: Mauvaise surprise pendant l'ouverture d'un ... Re: Mauvaise surprise pendant l'ouverture d'un ... 0 C'était écrit pourtant sur le cubi : "Une explosion de saveurs". pasdici Je viens d'arriver Inscrit le: 28/2/2021 Envois: 83 Karma: 123 En ligne ! Re: Mauvaise surprise pendant l'ouverture d'un ... Re: Mauvaise surprise pendant l'ouverture d'un ... 0 vu comme ça gicle c'est une artère qui est toucher

oups pas la bonne vidéo



