Vidéo : Un petit garçon marche sur un muret au bord du vide Posté par THSSS

Un petit garçon marche sur un muret surplombant un barrage, du mauvais côté de la barrière. J'ai sursauté à chaque fois qu'il a trébuché. Glaçant !!!







Vidéo (43s) : Un enfant marche au bord du vide





Vidéo : Se jeter du toit avec son chat Vidéo : Deux enfants au sommet de deux immeubles Vidéo : Un barrage avec des problèmes de digestion

12 commentaires Auteur Conversation TovahCat Je m'installe Inscrit le: 25/7/2006 Envois: 118 Karma: 157 Re: Un petit garçon marche sur un muret au bord du vide Re: Un petit garçon marche sur un muret au bord du vide 0 C'est comme ça que sera tourné le prochain Spider-Man TomBombFR Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 4018 Karma: 16720 Re: Un petit garçon marche sur un muret au bord du vide Re: Un petit garçon marche sur un muret au bord du vide 5 Punaise, je me suis fait eu. maxbren Je m'installe Inscrit le: 12/9/2015 Envois: 187 Karma: 801 Re: Un petit garçon marche sur un muret au bord du vide Re: Un petit garçon marche sur un muret au bord du vide 4 La personne qui filme, elle peut pas essayer de le pousser dans le vide, au lieu de rien faire!!! Pintade Garçon un Pastis Inscrit le: 21/3/2013 Envois: 51 Karma: 145 Re: Un petit garçon marche sur un muret au bord du vide Re: Un petit garçon marche sur un muret au bord du vide 4 Fake, si on regarde attentivement à la fin de la vidéo on voit bien que ça été retouché sur ordinateur. Roubech Je viens d'arriver Inscrit le: 2/1/2014 Envois: 12 Re: Un petit garçon marche sur un muret au bord du vide Re: Un petit garçon marche sur un muret au bord du vide 0 Put*** Rayane il va falloir te le dire combien de fois d'arrêter tes conneries? ^^

C'est trop tôt? Nucleon Je m'installe Inscrit le: 11/1/2013 Envois: 171 Karma: 131 Re: Un petit garçon marche sur un muret au bord du vide Re: Un petit garçon marche sur un muret au bord du vide 0 Je m'attendais vraiment à ce qu'il mette un pied dans le vide et que ça révèle de cette manière le fake, mais non, ça passe juste sur l'explication du compositing de la séquence. Baba-Yaga Rayon de Soleil Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 12178 Karma: 8671 Re: Un petit garçon marche sur un muret au bord du vide Re: Un petit garçon marche sur un muret au bord du vide 1 Dommage, je me réjouissais déjà des commentaires. ablator Je suis accro Inscrit le: 6/12/2005 Envois: 1604 Karma: 2929 Re: Un petit garçon marche sur un muret au bord du vide Re: Un petit garçon marche sur un muret au bord du vide 1 en fait c'est une vraie vidéo d'enfant qui marche le long du muret surplombant un barrage.

Ils ont incruste un trottoir en ciment avec un vieux masque pour faire plus vrai et éviter de stigmatiser les populations du tiers monde réduites a mettre en danger leur enfant pour faire du buzz sur les internets... nakag Je suis accro Inscrit le: 30/11/2011 Envois: 733 Karma: 1688 Re: Un petit garçon marche sur un muret au bord du vide Re: Un petit garçon marche sur un muret au bord du vide 0 Une version sans le reveal aurait rendu internet fou aure-o Je viens d'arriver Inscrit le: 12/3/2015 Envois: 80 Karma: 634 Re: Un petit garçon marche sur un muret au bord du vide Re: Un petit garçon marche sur un muret au bord du vide 0 J'ai arrêté de regarder la vidéo après 20 secondes tellement j'ai eu peur... Je trouve ça totalement inconscient de la part des parents !! billy_boolean Je m'installe Inscrit le: 29/7/2013 Envois: 110 Karma: 126 Re: Un petit garçon marche sur un muret au bord du vide Re: Un petit garçon marche sur un muret au bord du vide 1

Effectivement, en regardant bien, on voit le vieux masque

